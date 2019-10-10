Госкомиссия по Кой-Ташу продлила работу до 1 ноября

Государственная комиссия по расследованию событий в селе Кой-Таш 7-8 августа продлила работу. Об этом 24.kg сообщил член госкомиссии Артур Медетбеков.

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По его словам, члены госкомиссии решили продлить работу до 1 ноября в связи с большим объемом документов, требующих изучения.

«Кроме того, мы должны опросить жителей села Кой-Таш для объективности расследования. Мы должны показать, что все перед законом равны. Сегодня на заседании изучались документы, положения, приказы», — сказал Артур Медетбеков.

После задержания Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Заключение они должны представить Жогорку Кенешу.