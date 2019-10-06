Преподаватель из Турции не смог полюбить Бишкек и рад, что скоро уедет

Учитель английского языка Умит Хелваджи приехал в Кыргызстан четыре года назад. Сам он родом из турецкого Измира. Каждый июль стабильно ездит домой. У него там родители и старший брат. Это он посоветовал Умиту выучиться на педагога. В Бишкеке собеседник оказался по программе обмена и попал в Кыргызско-Турецкий университет «Манас», где преподает английский студентам.

Фото из архива Умита Хэлваджи. Умит в одном из ущелий Кыргызстана

«Работать мне интересно. В Кыргызстане, в принципе, жить комфортно. Все очень дешево, и люди в основном дружелюбные. Но я очень скучаю по Измиру, родителям, брату. В этом году мой контракт заканчивается, и я возвращаюсь в родную Турцию», — радостно сообщил Умит.

Почему за четыре года Кыргызстан так и не стал домом для педагога, Умит Хелваджи рассказал 24.kg.

— Что вас удивило больше всего в Бишкеке, когда вы приехали?

— Я год, наверное, привыкал к бишкекскому стилю жизни, звучанию кыргызского языка, людям. Кыргызский выучил довольно быстро. Он процентов на 40 похож на турецкий. Еще освоил русский, но не в совершенстве. Моя бывшая девушка была как раз славянкой. Так что несколько расхожих фраз я знаю.

Могу поддержать разговор на русском, однако только на бытовом уровне. Процитировать Достоевского не возьмусь. Умит Хелваджи

Вы спрашивали, что меня удивило. Отвечу — архитектура. Когда я проехал в центр города, а это случилось сразу, как я выехал из аэропорта «Манас», обнаружил много одноэтажных построек, сохранившихся, наверное, с советских времен. Столица Кыргызстана похожа на турецкие города. Еще меня удивило, что у вас так много деревьев. Настоящий лес. И мне это очень понравилось.

Фото из архива Умита Хэлваджи. Футбольный матч в Бишкеке. Умит - член команды преподавателей

— У вас наверняка много любимых мест в Бишкеке. Перечислите хотя бы два-три...

— Парки, бульвар Эркиндик. Я люблю там гулять. Еще меня приятно удивило, что у вас много турецких кафе. Я с удовольствием хожу туда, встречаюсь с друзьями, пью кофе. Это как кусочек родины.

— За четыре года вы, наверное, объездили полстраны, если не всю. Что наиболее впечатлило?







-Я не буду оригинален, если скажу, что очень понравились горы. Научился кататься на сноуборде. Был на Иссык-Куле, Сон-Куле. Природа красивая, не испорченная человеком. Но Иссык-Куль меня оставил равнодушным. Это не море.

— Скучаете по морю?

-Очень.Море — это простор, мощь, сила. И еще очень не хватает морепродуктов.

В Кыргызстане практически не едят рыбу. В основном мясо с мясом. Умит Хелваджи

— Раз мы подошли к кулинарной теме, не могу не спросить: есть ли в национальной кухне что-то такое, что боитесь попробовать, и то, что можно смело назвать вашим любимым блюдом?

— Вообще, я всеяден. Нет такого, чем меня можно было бы напугать. Угостят — съем. Я даже свиные уши ем. А все эти запреты из религиозных убеждений считаю ненужными предрассудками и пережитками.

Богу все равно, что мы едим. Главное, насколько мы верим. Умит Хелваджи

Любимые блюда — шашлык и манты. Еще нравится суп, только точное название не помню. Там цельный кусок мяса, одна большая картошка и крупно нарезанная морковь.

— Чем вас очаровали местные жители? У вас здесь много друзей?

— Да, друзей достаточно. Большинство — это мои соотечественники, однако есть и кыргызы. Очень приятные люди. Дружелюбные и открытые.

Попадаются, конечно, исключения. Я заметил, здесь не очень любят турков, и я сталкивался с агрессией. Умит Хелваджи

До драк не доходило. Старался объяснить, что человек не прав и не стоит меня задевать. Я же никому ничего плохого не делаю. Но в основном мне везет на хороших людей.

— Что вам еще не понравилось?

— Грязь на улицах. Я сам видел, как молодые парни и девушки из окон машин выбрасывают мусор. Это очень некрасиво. Еще и идут и плюются. Зачем пачкать там, где живешь?

Фото из архива Умита Хэлваджи. Умит со студентами

Не понимаю. У вас как-то странно ездят. Меня пугают порой таксисты маневрами на дорогах. Кыргызстан — очень красивая страна с гостеприимным народом, однако домом мне Бишкек так и не стал.