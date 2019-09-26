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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (242)

Госкомиссия по Кой-Ташу. Адвокат призывает привлечь к ответственности спецназ

По событиям в селе Кой-Таш необходимо привлечь к ответственности и спецназ. Об этом в ходе заседания госкомиссии по расследованию событий 7-8 августа заявил адвокат Жаманкул Жунусов.

По его словам, какими бы пулями не стрелял спецназ «Альфа», после захвата дома Алмазбека Атамбаева есть пострадавшие.

«Сторонники и односельчане Алмазбека Атамбаева не знают, из какого оружия в них стреляли. Много тех, кто получил травмы и ранения. В тот вечер людей закрыли в лекционном зале. Как юрист заявляю, что действия спецназа и руководства ГКНБ можно квалифицировать как покушение на убийство. Никто из них не наказан. Потерпевшие не могут написать заявление, их просто не принимают, а направляют в следственную службу», — сказал Жаманкул Жунусов.

Адвокат добавил, что после ареста Алмазбека Атамбаева, несмотря на имеющийся ордер о защите бывшего президента, его несколько дней не пускали в ГКНБ и МВД.

После задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Заключение они должны представить Жогорку Кенешу.
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