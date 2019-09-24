18:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (236)

Я не вижу вашей работы. Депутат о комиссии при омбудсмене по рассмотрению жалоб

Члены комиссии при омбудсмене по рассмотрению жалоб от жителей сел Кой-Таш и Арашан провели сегодня очередную встречу со сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В ней приняли участие депутаты парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, члены политсовета СДПК — Кундуз Жолдубаева, Адиль Турдукулов, сыновья Алмазбека Атамбаева — Сеид и Кадырбек.

По словам Ирины Карамушкиной, комиссия совершенно не работает, на жалобы не реагирует. Людей «продолжают запугивать и таскают на допросы вместо того, чтобы оказывать помощь». Ее поддержала Асель Кодуранова. Она отметила, что 1 тысяча 600 человек пострадали, но их права грубо нарушаются. «Мы-то себя защитить сможем. А кто позаботится о простых людях? Среди них есть и тяжелораненые. Многие еще не оправились. Но они боятся даже в больницу обратиться», — сказала Асель Кодуранова.

Читайте по теме
Беспорядки в Кой-Таше. Местные жители рассказали омбудсмену о том, что боятся

Представители института акыйкатчи пояснили, что все жалобы рассматриваются в порядке поступления и на них стараются реагировать оперативно.

Беспорядки в Кой-Таше начались после того, как силовики предприняли попытку осуществить принудительный привод бывшего президента страны на допрос по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Позже Алмазбек Атамбаев сдался властям. Он арестован. Статуса свидетеля бывший глава государства лишился — теперь он фигурант сразу нескольких уголовных дел. Ему инкриминируют в том числе убийство, захват заложников, организацию массовых беспорядков.

29 августа образована Государственная комиссия по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ссылка:
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
Члены госкомиссии по событиям в Кой-Таше поедут в родовое село Атамбаева
Это провокация. Генпрокуратура прокомментировала заявление СДПК
Кому предъявили обвинение по событиям в Кой-Таше, рассказала Генпрокуратура
Клара Сооронкулова намерена выйти из состава госкомиссии по событиям в Кой-Таше
Госкомиссия по Кой-Ташу. Замминистра заявил, что милиция не бросалась камнями
Госкомиссия по Кой-Ташу. Действия Курсана Асанова считают незаконными
Комиссия по Кой-Ташу. Абдиль Сегизбаев поддерживал односельчан, а не Атамбаева
«Было много провокаторов». Турусбек Коеналиев на комиссии по событиям в Кой-Таше
Морально поддержал Атамбаева. Абдиля Сегизбаева опрашивают о событиях в Кой-Таше
Омбудсмен предлагает изменить состав комиссии по событиям в Кой-Таше
Популярные новости
Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За&nbsp;что задержан Егор Скобеев Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За что задержан Егор Скобеев
В&nbsp;отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела В отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела
Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из ГКНБ
На&nbsp;юг&nbsp;Кыргызстана перегоняют военную технику. Доукомплектовывают войска На юг Кыргызстана перегоняют военную технику. Доукомплектовывают войска
Бизнес
MegaCom запустил тарифную опцию &laquo;Социальная&raquo; специально для пенсионеров и&nbsp;ЛОВЗ MegaCom запустил тарифную опцию «Социальная» специально для пенсионеров и ЛОВЗ
КИТ-2019. В&nbsp;Кыргызстане появилось приложение для защиты детей O! Safe Kids КИТ-2019. В Кыргызстане появилось приложение для защиты детей O! Safe Kids
КИТ-2019: Концепт &laquo;Государство как платформа&raquo; интегрирован в&nbsp;приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; КИТ-2019: Концепт «Государство как платформа» интегрирован в приложение «Мой О!»
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл IT-форум &laquo;КИТ-2019&raquo; и&nbsp;отметил лучших из&nbsp;лучших Мобильный оператор О! открыл IT-форум «КИТ-2019» и отметил лучших из лучших