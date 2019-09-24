Я не вижу вашей работы. Депутат о комиссии при омбудсмене по рассмотрению жалоб

Члены комиссии при омбудсмене по рассмотрению жалоб от жителей сел Кой-Таш и Арашан провели сегодня очередную встречу со сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В ней приняли участие депутаты парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, члены политсовета СДПК — Кундуз Жолдубаева, Адиль Турдукулов, сыновья Алмазбека Атамбаева — Сеид и Кадырбек.

По словам Ирины Карамушкиной, комиссия совершенно не работает, на жалобы не реагирует. Людей «продолжают запугивать и таскают на допросы вместо того, чтобы оказывать помощь». Ее поддержала Асель Кодуранова. Она отметила, что 1 тысяча 600 человек пострадали, но их права грубо нарушаются. «Мы-то себя защитить сможем. А кто позаботится о простых людях? Среди них есть и тяжелораненые. Многие еще не оправились. Но они боятся даже в больницу обратиться», — сказала Асель Кодуранова.

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Представители института акыйкатчи пояснили, что все жалобы рассматриваются в порядке поступления и на них стараются реагировать оперативно.

Беспорядки в Кой-Таше начались после того, как силовики предприняли попытку осуществить принудительный привод бывшего президента страны на допрос по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Позже Алмазбек Атамбаев сдался властям. Он арестован. Статуса свидетеля бывший глава государства лишился — теперь он фигурант сразу нескольких уголовных дел. Ему инкриминируют в том числе убийство, захват заложников, организацию массовых беспорядков.

29 августа образована Государственная комиссия по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.