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Общество

Реформа ДПС. Член жюри рассказал, как «очеловечат» новую патрульную милицию

Завершился второй этап конкурса в Управление патрульной службы милиции. Член жюри, координатор гражданского союза «За реформы и результат» Тимур Шайхутдинов рассказал 24.kg, почему на должность начальника УПСМ выбрали Алмаза Исакова, а на место его заместителя — Жылдыз Ахмадгалиеву.

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По его словам, важно понимать, что патрульная милиция нового образца объединяет две функции — патрулирование пешком и обеспечение дорожной безопасности.

«Алмаз Исаков курировал общественную безопасность в Чуйской области, в том числе Патрульно-постовую службу и инспекцию по делам несовершеннолетних. Показал себя профессионалом и впечатлил конкурсную комиссию. Представил видение, как будет развиваться и работать патрульная милиция в Бишкеке. Одна из его заместителей — Жылдыз Ахмадгалиева тоже имеет опыт работы в системе МВД. Еще она была штатным психологом в ГСИН. Претендентка сумела нас убедить в своем понимании, как нужно работать с обществом, как реагировать на потребности социума, какие должны быть критерии оценки и как повысить уровень доверия. То есть люди понимают, что от них требуется, а не просто пришли: выбери меня, потому что я такой умный и красивый», — сказал Тимур Шайхутдинов.

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Он добавил, что назначение женщины на руководящую должность должно сблизить милицию с обществом. «Наша задача очеловечить Патрульную милицию, влить свежую кровь», — пояснил Тимур Шайхутдинов.

По итогам второго этапа конкурса в Управление патрульной службы милиции прошли 223 человека. В УПСМ остались вакантными 249 позиций. На них может подавать любой желающий, у которого имеется военный билет.

Напомним, Управление патрульной службы милиции Бишкека заменит существующие Патрульно-постовую службу и Управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

В рамках пилотного проекта планируется выделить 197 миллионов сомов на укрепление материально-технической базы, в том числе на покупку легковых автомобилей, электрошокеров, бортовых компьютеров и других специальных средств, а также форменного обмундирования.
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