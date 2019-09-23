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Общество

Реформа ДПС. Замначальника УОБДД Мирлан Чалыбаев подал в суд на МВД

Заместитель начальника Управления общественной безопасности дорожного движения Мирлан Чалыбаев подал в суд на МВД. Об этом 24.kg сообщил член экспертной рабочей группы по отбору в патрульную милицию Азамат Акенеев.

По его словам, Мирлан Чалыбаев считает, что конкурсный отбор — нелегитимный.

«Он подавал на позицию заместителя командира полка нового управления патрульной милиции. Но на эту должность взяли женщину. За нее проголосовало большинство членов комиссии. Процесс отбора проходил законно», — сказал Азамат Акенеев.

Напомним, Управление патрульной службы милиции Бишкека заменит существующие Патрульно-постовую службу и Управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

В рамках пилотного проекта планируется выделить 197 миллионов сомов на укрепление материально-технической базы, в том числе на покупку легковых автомобилей, электрошокеров, бортовых компьютеров и других специальных средств, а также форменного обмундирования.
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