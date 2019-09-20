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Общество

Азимбек Бекназаров сменил профессию. Теперь он журналист

из интернета
Фото из интернета. Азимбек Бекназаров теперь журналист

Член временного правительства и экс-генеральный прокурор Кыргызстана Азимбек Бекназаров сменил профессию. Теперь он стал журналистом. 

По данным 24.kg, он стал корреспондентом газеты «Жаны Ордо». В издании информацию подтвердили.

Журналист Азимбек Бекназаров будет освещать политические события страны и давать юридическую оценку.

Азимбек Бекназаров был одним из лидеров оппозиции, которая свергла власть президента Курманбека Бакиева. После апрельских событий 2010 года он также был вице-премьером в правительстве. Оставив госслужбу, Азимбек Бекназаров открыл адвокатскую контору. 
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