Азимбек Бекназаров сменил профессию. Теперь он журналист

Фото из интернета. Азимбек Бекназаров теперь журналист

Член временного правительства и экс-генеральный прокурор Кыргызстана Азимбек Бекназаров сменил профессию. Теперь он стал журналистом.

По данным 24.kg, он стал корреспондентом газеты «Жаны Ордо». В издании информацию подтвердили.

Журналист Азимбек Бекназаров будет освещать политические события страны и давать юридическую оценку.

Азимбек Бекназаров был одним из лидеров оппозиции, которая свергла власть президента Курманбека Бакиева. После апрельских событий 2010 года он также был вице-премьером в правительстве. Оставив госслужбу, Азимбек Бекназаров открыл адвокатскую контору.