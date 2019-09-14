Зере выпустила клип на свою песню «Суйунчу». Она о борьбе с коррупцией

Певица Зере Асылбек выпустила клип на свою песню «Суйунчу».

Как она объяснила 24.kg, это музыкальное произведение о борьбе с коррупцией.

«Мы все должны объединиться во имя чего-то. Это должна быть борьба за наше будущее, мы в ответе за него перед нашими детьми. Поэтому, на месте судьи в моем клипе — ребенок. Почему 2025 год в песне? Ученые прогнозируют, что именно через пять лет развивающиеся страны погрязнут в коррупции и экономическом и правовом разложении», — пояснила Зере Асылбек.

Напомним, в 2018 году в адрес Зере Асылбек после выхода ее клипа на песню «Кыз» стали поступать угрозы. Некоторых граждан возмутил текст песни — девушка поет о том, что кыргызским женщинам указывают, что и как делать, а она против этого. Кроме того, она снялась в клипе в нижнем белье, что также не понравилось некоторым.

Милиция в возбуждении уголовного дела по факту поступивших угроз в адрес певицы тогда отказала.