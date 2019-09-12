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Общество

Омурбек Текебаев: На встречу с президентом меня лично не приглашали

В Первомайском районном суде Бишкека начался пересмотр уголовного дела в отношении бывшего депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

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Заседание отложили на 1 октября из-за неявки свидетелей. Омурбек Текебаев сказал, что недоволен тем, что процесс отложили на такой поздний срок. Он также поделился, что под домашним арестом чувствует себя гораздо лучше, но болезнь не отступает.

«Чувствую себя лучше. Я каждый день принимаю по пять-шесть таблеток. Болезнь никуда не исчезла. Ее можно удерживать, но, к сожалению, она останется до конца жизни», — сказал Омурбек Текебаев.

На вопрос о встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым Омурбек Текебаев ответил, что его лично пока никуда приглашали.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. 29 августа их отпустили под домашний арест.
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