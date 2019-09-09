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Общество

Впервые в Кыргызстан прибыла чудотворная Курская-Коренная икона Божией Матери

Древнейшая чудотворная икона Богородицы, перед которой исцелен святой Серафим Саровский, прибыла из США в Бишкек.

Сегодня одну из величайших святынь православного христианского мира — чудотворную Курскую-Коренную икону Божией Матери «Знамение» — встречали в Бишкеке. 

Считается, что святыня ведет свою историю с 1295 года. Именно к этой иконе, по преданию, в 1767 году поднесли неисцелимо больного ребенка, который вскоре выздоровел. Этим мальчиком был преподобный Серафим Саровский. В октябре 1920 года икона Богородицы покинула Россию.

Сейчас святой образ находится в посвященном ей Знаменском соборе архиерейского синода в Нью-Йорке.

Икону в Кыргызстан доставила делегация Русской православной церкви за границей (США, Нью-Йорк) во главе с епископом Манхэттенским Николаем, викарием Восточно-Американской епархии.

Святыня будет находиться в Бишкеке до 12 сентября. 10 и 11 сентября — в Свято-Воскресенском соборе, где пройдут молебны. 12 сентября икону перевезут в собор святого равноапостольного Великого Князя Владимира, где также состоятся молебны.

Курскую-Коренную называют одной из самых путешествующих святынь. Каждый год она посещает те или иные приходы, где проживают православные люди. Самая дальняя точка — Австралия.

Из Бишкека икона отправится в Самарканд, затем в Ташкент и Душанбе. Затем святыня снова вернется в столицу Узбекистана, где 19 сентября и состоятся ее проводы.
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