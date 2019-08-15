22:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

«Собери ребенка в школу». Отдел соцслужения епархии проводит акцию

Более семидесяти наборов канцтоваров для детей из малоимущих детей планирует собрать отдел социального служения Бишкекской и Кыргызстанской епархии. Он приглашает всех желающих внести посильный вклад в акцию «Собери ребенка в школу». Об этом сообщил сайт отдела. 

«Большинство детей, которым мы оказываем материальную и социальную помощь в течение года, не охвачены государственными соцслужбами. Их родители не могут предоставить пакет документов для оформления госпомощи»,  отмечают в отделе.

Каждый ребенок получит базовый набор канцтоваров и ранец. Поучаствовать в акции можно двумя способами: пожертвовать деньги на акцию или принести самостоятельно купленные канцтовары. Помощь принимается ежедневно с 9.00 до 18.00 в отделе социального служения и благотворительности епархии.

Он находится на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора, расположенного на пересечении улицы Тоголока Молдо и проспекта Жибек Жолу.

Стационарный телефон: +996312325361, мобильный телефон: +996555923565.
Ссылка:
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
Приют для кризисных беременных открыли в Бишкеке
Куда бежали монахи от советской власти? В Джалал-Абадской области нашли место
Популярные новости
Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Внимание, розыск. В&nbsp;Чуйской области разыскивают мужчину Внимание, розыск. В Чуйской области разыскивают мужчину
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на допрос в ГКНБ
Бизнес
Еще 60&nbsp;отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к&nbsp;сети 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Еще 60 отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к сети 4G LTE от О!
&laquo;Бакай Банк&raquo; установил первое уличное пианино в&nbsp;Бишкеке для всех желающих «Бакай Банк» установил первое уличное пианино в Бишкеке для всех желающих
Elite House никогда не&nbsp;оставляет дольщиков без внимания Elite House никогда не оставляет дольщиков без внимания
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома