«Собери ребенка в школу». Отдел соцслужения епархии проводит акцию

Более семидесяти наборов канцтоваров для детей из малоимущих детей планирует собрать отдел социального служения Бишкекской и Кыргызстанской епархии. Он приглашает всех желающих внести посильный вклад в акцию «Собери ребенка в школу». Об этом сообщил сайт отдела.

«Большинство детей, которым мы оказываем материальную и социальную помощь в течение года, не охвачены государственными соцслужбами. Их родители не могут предоставить пакет документов для оформления госпомощи», — отмечают в отделе.

Каждый ребенок получит базовый набор канцтоваров и ранец. Поучаствовать в акции можно двумя способами: пожертвовать деньги на акцию или принести самостоятельно купленные канцтовары. Помощь принимается ежедневно с 9.00 до 18.00 в отделе социального служения и благотворительности епархии.

Он находится на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора, расположенного на пересечении улицы Тоголока Молдо и проспекта Жибек Жолу.

Стационарный телефон: +996312325361, мобильный телефон: +996555923565.