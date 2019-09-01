Испанец Роберто Мерчан о боорсоках, сказках туриста и любви к Таласу

Испанец Роберто Мерчан с марта 2016 года постоянно путешествует. Свой путь он начал с Юго-Восточной Азии. Особенность поездки в том, что Роберто путешествует на велосипеде. В Кыргызстан он попал в сентябре 2017-го и считает, что именно на двухколесном средстве передвижения можно изучить страну.

— Роберто, расскажите, чем вы занимаетесь и как пришла идея путешествовать на велосипеде?

— Ранее я работал в нескольких государствах (Польше, Дании и Англии) в качестве иммигранта из-за экономического кризиса, который обрушился на Испанию в 2008 году. Работал в сфере гостиничного бизнеса, обслуживания клиентов и IT-компаниях. А по образованию я учитель физкультуры в средней школе.

Сначала путешествовал пешком и автостопом через Таиланд, Камбоджу, Мьянму, Лаос, Вьетнам, Индию, где провел шесть месяцев. Был в Непале, где я путешествовал по горам. Роберто Мерчан

Летом 2017-го вернулся в Испанию. Тогда же изменил и свой способ путешествовать. Не имея опыта, достаточных знаний и необходимого снаряжения, я решил купить велосипед и начать свое путешествие на нем из Бангкока через Азию. Целью было приехать в мою деревню Ардалес в провинции Малага (Андалусия, Южная Испания).

Мне пришлось многое узнать о велосипедах и новом способе передвижения по миру. Я многому научился у людей, которые окружали меня в самых сложных ситуациях (пробитые колеса, поломки, судороги мышц).

К примеру, мой первый прокол колеса отремонтировал буддийский монах в Таиланде, где я ночевал в храмах на протяжении почти 30 дней. Роберто Мерчан

— Как вы попали в Кыргызстан?

— Я впервые приехал в Кыргызстан в конце сентября из Китая, пересекая Кашгар через перевал Иркештам. Это был действительно особенный для меня день, так как я с нетерпением ждал приезда в эту республику и знакомства с ее горами и природой. Плюс у меня был шанс въехать в страну в мой день рождения.

Спустя всего три дня я уехал в Таджикистан, чувствуя, что в Кыргызстане я провел слишком мало времени. Роберто Мерчан

Но в горах уже становилось холодно. Ночью, когда я спал в своей палатке у перевала Кызыл-Арт, было уже −17 градусов. Поэтому мне пришлось поторопиться. В феврале 2018 года я вернулся в Испанию, чтобы восстановить здоровье. И уже в июне решил снова приехать в эту прекрасную республику, чтобы открыть ее для себя и насладиться ею в лучшем виде на протяжении уже почти 50 дней. И мне это нравится!

Я записываю весь свой опыт в форме сказок. Пишу и делюсь ими на своей странице в Facebook. Роберто Мерчан

— Вы когда-нибудь слышали о Кыргызстане до приезда сюда?

— Да, конечно. На самом деле я заинтересовался страной после того, как моя подруга — француженка Кими, с которой я познакомился в Непале, сказала, что она скоро поедет в Кыргызстан. После этого мы поддерживали связь. Она всегда хорошо отзывалась о республике, ее культуре, людях. Поэтому уже в начале своего путешествия я знал, что должен приехать в Центральную Азию, а точнее сказать, в Кыргызстан, и открыть для себя его достопримечательности.

— Каким было первое впечатление о государстве? Оно изменилось позднее?

— Первое впечатление было действительно хорошим. Это было именно то, что я искал в то время: нетронутая природа, горы... и именно в такую особенную дату, как мой день рождения. Без сомнения, это был один из самых счастливых дней в моей жизни.

Я наслаждался красотами в одиночестве, крутя педали велосипеда среди заснеженных гор. Удивительно, насколько красива природа, я все время ехал, разинув рот от изумления. Роберто Мерчан

И это первое впечатление не изменилось во время моего путешествия по этим сумасшедшим дорогам и знакомства с интересной культурой, ее кочевой составляющей и новейшей историей.

— Что вас удивило в Бишкеке и Кыргызстане?

— В Бишкеке меня действительно удивило количество автомобилей класса люкс и торговых центров по сравнению с простой жизнью в сельской местности. Такая двойственность!

Когда я начал читать историю страны, понял, как мало мы, западные люди, знаем о государствах Центральной Азии и как недавно здесь творилась история. Две революции произошли всего 9 и 14 лет назад.

Меня также удивило количество водки, которую местные парни пьют, особенно в сельской местности. В небольших магазинах можно найти множество марок водки и ничего больше.

— Были ли у вас забавные случаи в Кыргызстане?

— Их было несколько. Например, лиса пыталась украсть еду, когда я спал под открытым небом без палатки. Еще был случай, когда я остановился в юрте местных жителей по дороге с перевала Калдамо. Им было очень интересно, что же я там пишу на испанском в своем дневнике.

Они были очень удивлены, когда я попытался убрать со стола и вымыть посуду после ужина. Такая обычная вещь для нас, однако они посчитали это действительно смешным. Роберто Мерчан

Однажды я встретил мужчину в горах по дороге на Сон-Куль. Местные пригласили нас на водку и шашлык, а затем встретил его же на автобусной остановке на главной улице в южной части Бишкека. Мы оба были очень рады снова увидеться и обменялись рукопожатиями. Какое совпадение!

— Что в Бишкеке напоминает ваш родной город?

— Не многое, так как Малага (Испания) очень отличается от постсоветских стран. Но я могу сказать, что многие вещи, в том числе кыргызская кухня, напоминают мне польские. Я жил в Польше несколько лет.

Хотя есть одна вещь, которая действительно похожа на то, что моя бабушка Кармен из деревни обычно готовила для нас по выходным, — боорсоки. Роберто Мерчан

Удивительно, как некоторые вещи могут быть похожи даже на расстоянии многих тысяч километров! В конце концов мы не такие уж и разные.

— Чего вам не хватает в Бишкеке / Кыргызстане?

— Хороших дорог, поскольку мой полностью загруженный велосипед иногда изо всех сил пытается ехать по этим ухабистым дорогам. Однако, с другой стороны, мне это нравится! Кроме того, мне не хватает спокойных, расслабленных водителей на горных дорогах и в городе. Иногда они выглядят нервными, раздраженными и постоянно сигналят. Может быть, велосипедные дорожки будут хорошим решением...

— Есть ли у вас любимое место в Кыргызстане?

— Мне очень нравится Талас, где я провел неделю с семьей моего хорошего друга Нуржигита и где много узнал о кыргызской культуре, привычках, религии, кухне. Там я помогал в повседневных делах, таких как рытье ямы для уличного туалета. В моей стране такое не распространено. Кроме того, я помогал в сборе сухих экскрементов животных, чтобы использовать их для приготовления пищи вместо угля.

— А какие еще уголки Кыргызстана вам понравились?

— Не так просто выбрать любимое место. Однако, возможно, это перевал Молдо-Ашуу на пути к Сон-Кулю с южной стороны и, вероятно, путь вниз от трудного перевала Кегети. Там нет дороги, и я попал под дождь и град. Это определенно одна из самых трудных вещей, которые я сделал в своей жизни.

Мне нравится, как меняется ландшафт в этой республике: от пустынь и сухих гор до зеленых пастбищ вокруг озера и швейцарских альпийских деревьев вдоль бесконечных ущелий и кристально чистых рек. Роберто Мерчан

Помимо этого, здесь огромное число диких лошадей, коров, овец и разных животных. Приятно чувствовать природу рядом, крутя педали.

— Какие блюда национальной кухни вам нравятся?

— Честно говоря, я мог бы есть плов каждый день. Но мне также очень понравились манты, оромо, куурдак и, конечно же, шаурма, которую продают по всему городу. Хотя это и фастфуд, однако это очень вкусно. Кроме того, я люблю мясо, поэтому я думаю, что Кыргызстан — хорошее место, чтобы насладиться хорошей говядиной и бараниной, иногда даже просто на обочине дороги, когда приглашают на пикник с семьей.

У меня даже была возможность попробовать популярный бешбармак («пять пальцев») в доме моего друга и насладиться ашлян-фу в Иссык-Кульской области, что напомнило мне о пребывании в Китае.

— А есть блюда, которые вы боитесь даже попробовать?

— Ничего на самом деле. Я даже впервые попробовал конину после того, как увидел всю церемонию убоя тем же утром. Мне она действительно понравилась.

Но я должен признать, что не люблю курут, хотя я не боялся пробовать его после того, как попробовал насекомых в Южном Китае (провинция Юньнань) или Камбодже. Роберто Мерчан

— Что вас очаровало при тесном знакомстве с местным населением? А что разочаровало?

— Местные любят проводить время с иностранцами и показывать лучшие места своей страны, будучи по-настоящему гостеприимными и готовыми помочь в большинстве случаев, хотя это и будет означать, что придется отвечать на одни и те же вопросы: «Как тебя зовут?», «Сколько тебе лет?», «Ты женат?», «Есть ли у тебя дети?», «Ты путешествуешь один?».

Каждый раз я отвечаю, что я еду один из Малайзии уже 9 тысяч километров и мой велосипед («Кармела») — моя единственная и уникальная жена. Такой неожиданный ответ сразу вызывает смех у удивленных моей историей слушателей. Роберто Мерчан

Было здорово, что я немного знаю польский, чешский и сербский языки. Благодаря этому я смог стать ближе к местным жителям, пытаясь говорить с ними на русском языке. В других государствах Азии, таких как Китай или Вьетнам, я едва мог общаться с местными, что означает, что я смог меньше узнать об их культуре.

Я действительно ценю усилия, прилагаемые местными жителями, чтобы понять меня, и то, какую заинтересованность они демонстрировали при встрече со мной и когда видели, что я могу немного понять то, о чем они говорят.

Что меня разочаровало... трудно сказать, но, вероятно, как люди пьют в этой стране и как иногда они становятся немного агрессивными за рулем.

— Стоит ли вернуться в Кыргызстан? Для чего?

— Конечно, стоит! Я бы не колебался даже секунду. Однако в следующий раз хотелось бы вернуться на легком велосипеде, чтобы было проще на горных перевалах. Здесь так много нетронутых мест, которые мне еще предстоит открыть!

Тем не менее настало время продолжить мое путешествие на велосипеде в сторону Узбекистана, Туркменистана и Ирана по пути в Испанию. Роберто Мерчан

Я до сих пор считаю, что путешествие на велосипеде — это лучший способ познакомиться с миром и местными культурами, что, пожалуй, является главной причиной, почему я путешествую именно так. Я очень рекомендую всем приехать в Кыргызстан и попутешествовать по республике на велосипеде, чтобы действительно погрузиться в ее культуру. Рахмат, Кыргызстан!