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Общество

Курсы робототехники и творческие кружки. Какими могут стать библиотеки в КР

Министерство культуры, информации и туризма разрабатывает концепцию создания на базе библиотек учебных образовательных центров. Об этом 24.kg сообщил глава ведомства Азамат Жаманкулов.

Он уточнил, что говорить о передаче библиотек учебным заведениям преждевременно, они продолжат выполнять свои функции.

«Мы планируем на их базе создавать учебные центры, которые будут работать по трем направлениям: творчество (музыка, дополнительное образование), IT-технологии (курсы робототехники, программирования) и языковые курсы. Сейчас разрабатываем концепцию изменения формата библиотек, в будущем году планируем запустить пилотный проект», — пояснил Азамат Жаманкулов.

По словам министра, также рассматривается возможность переквалификации сотрудников и привлечения для работы в центрах других специалистов. «Будем разговаривать с представителями парка высоких технологий по поводу возможного привлечения волонтеров-программистов к обучению подростков, творческие работники могут давать мастер-классы», — отметил он.

«Будущее за IT-технологиями, образованием. И библиотеки могут помочь учебным заведениям в этом», — считает министр.
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