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Общество

Кыргызские кинематографисты могут подать заявку на участие в премии «Оскар»

Оскаровский комитет Кыргызстана начал прием заявок национальных фильмов на участие в борьбе за премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук (AMPAS). Об этом сообщили в Союзе кинематографистов КР.

По его данным, от Кыргызстана лента будет подаваться в категорию «Лучший международный полнометражный фильм».

Заявки принимаются с 1 по 10 сентября 2019 года. 12-13 сентября комитет просмотрит отобранные фильмы, 16 сентября официально объявит фильм-номинант на премию.

92-я церемония вручения премии «Оскар» за достижения в области кинематографа состоится 9 февраля 2020 года в театре «Долби» (Голливуд, Лос-Анджелес).
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