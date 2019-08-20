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Общество

Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку

Машину экс-премьер-министра Омурбека Бабанова, припаркованную у ГКНБ, забрали на штрафстоянку. 

Уточняется, что авто было с тонированными стеклами, и в УОБДД отметили: это нарушение. Сам Бабанов находится в Госкомитете национальной безопасности на допросе в качестве свидетеля. 

Омурбек Бабанов прилетел в Бишкек 9 августа. Накануне его возвращения ГКНБ напомнил, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам. В том числе по факту выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.

Вчера Омурбек Бабанов был вызван на допрос в Финпол. Его допрашивали пять часов по факту рейдерского захвата банка «Кыргызстан» в качестве свидетеля.
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