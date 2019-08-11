Американец Нед Мейер о нелегкой доле вегетарианца в Кыргызстане

Профессор социологии Нед Мейер приехал в нашу страну почти 15 лет назад по программе обмена между университетом Кентукки и Кыргызским национальным университетом.

Я знал, что Кыргызстан – это бывшая советская республика со странным для моего уха названием. Нед Мейер

— Почему название страны показалось вам странным?

— Оно очень отличается от привычных мне названий:

K-Y-R-G-Y-Z-S-T-A-N (К-Ы-Р-Г-Ы-З-С-Т-А-Н). Не знаешь, как правильно его произнести.

— Почему вы решили остаться в Кыргызстане?

— Потому что страна очень сильно отличается от Америки. Мне были нужны изменения в жизни, как это часто случается в возрасте 40 лет. Я вырос в штате Колорадо, который очень похож на Кыргызстан своими горами. Я люблю горы, естественную, природную красоту. В КР у меня появилось много друзей. Если бы я их не нашел, возможно, не остался бы.

Я всегда чувствовал себя в Кыргызстане очень комфортно, как дома. Нед Мейер

— Что вас удивило в Бишкеке и Кыргызстане, когда вы приехали сюда в первый раз?

— Здесь все отличается от привычных вещей, все по-другому. Начиная с кириллицы и заканчивая... Я не могу объяснить это другими словами, кроме как «прямая противоположность Америке». Я даже не знаю, что меня удивило. Все было для меня новым, странным, необычным. Это не что-то одно, а все в совокупности.

— Что было первым, что поразило, удивило вас в Кыргызстане?

— Без сомнений, это горы.

— В Колорадо же есть горы...

— Там они другие. У вас одни из самых высоких в мире.

— Наверное, любите ездить в горы...

— Я езжу в горы на машине, гуляю и хожу в походы. К сожалению, не катаюсь на лыжах. У меня проблемы с коленями, поэтому я не могу.

— Что в Бишкеке и Кыргызстане напоминает вам о родном городе?

— Почти ничего. Город становится все более европеизированным, но здесь нет ничего, что напоминало бы о Кентукки. Разве что немного схожи конная культура, индустрия скачек.

— Вам нравится наша культура?

— Моя самая большая проблема в Кыргызстане и с местной культурой — это то, что я вегетарианец.

— Тогда, наверное, любимого блюда в национальной кухне нет...

— Нравятся манты с тыквой. Мне кажется, я единственный вегетарианец в Кыргызстане. Я хотел бы побывать на кыргызском тое. Мне это интересно. Но здесь снова два нюанса: я не ем мяса и не пью алкогольные напитки.

— Однако ведь есть и другие вегетарианские блюда. Тот же плов могут приготовить без мяса.

— Проблема в том, что люди иногда не понимают, что такое вегетарианство. Поэтому такой плов могут приготовить на мясном бульоне. Я готовлю себе сам.

— Чего вам не хватает в Бишкеке или Кыргызстане?

— Американской вредной, «нездоровой» еды, такой как чипсы, определенные снэки. Я скучаю по своим друзьям, оставшимся в Америке. Но это очень личное. Любой экспат подавляет, сдерживает эти эмоции...

— Любимое место в Бишкеке.

— Бульвар Эркиндик. Это тихое, умиротворяющее, красивое место, особенно осенью. Я живу недалеко и часто там гуляю.

— А в Кыргызстане?

— Это, наверное, национальный парк Ала-Арча. Он расположен близко от города, и можно просто пойти на прогулку в горы. К сожалению, сейчас я не могу путешествовать, как раньше, по состоянию здоровья.

— Что вас поразило при близком знакомстве с местным населением?

— Гостеприимство, дружелюбие, радушие...

— А что разочаровало?

— Наверное, то, что каждый бишкекчанин хочет иметь машину.

В Бишкеке очень много авто, в городе пробки. Мне это не нравится. Нед Мейер

Меня беспокоит загрязнение воздуха в Бишкеке.

— Как долго вы собираетесь оставаться в Кыргызстане?

— Я пока не знаю. Меня здесь все устраивает.