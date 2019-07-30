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Общество
Сюжет: Крупные взятки (62)

Дело о взятке в $50 тысяч. Экс-замминистра приговорен к 14 годам тюрьмы

В Первомайском районном суде Бишкека сегодня вынесли приговор бывшему заместителю министра транспорта и дорог Азимкану Жусубалиеву. Он признан виновным и осужден к 14 годам лишения свободы.

Еще одного подсудимого Болота Токтобаева суд приговорил к шести годам тюрьмы. Третьему фигуранту дела Бехрузу Гулрузову назначен штраф — 2 миллиона сомов. Он освобожден из зала суда.

Напомним, что гособвинитель просил для бывшего чиновника 20 лет лишения свободы.

Отметим, что следствие вменяло Азимкану Жусубалиеву три статьи Уголовного кодекса — «Вымогательство взятки», «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Адвокат Жыргал Бабаев просил оправдать его подзащитного за отсутствием состава преступления. Он намерен обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

Заместитель министра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев задержан 5 декабря 2018 года при получении $50 тысяч. Взятка предназначалась за принятие положительного решения по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ по проекту соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и 3, участок Эпкин — Дыйкан, Башкууганды (с 89,5 по 159,2 километра). Задержанный возглавлял тендерную комиссию и покровительствовал одной из иностранных компаний.
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