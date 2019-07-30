Опасный участок железной дороги: разъезд соответствует требованиям

В ГП «НК «Кыргыз темир жолу» рассказали о состоянии железной дороги Бишкек — Балыкчи.
Ранее пользователь социальной сети Facebook Рустам Нуратов опубликовал фотографии участка железной дороги Бишкек — Балыкчи в Боомском ущелье, опасаясь, что поезд может сойти с рельсов.
В ГП пояснили, что на участке 148-го разъезда Кыямат — Курколь, 3828-
В «Кыргыз темир жолу» считают, что сообщение Рустама Нуратова является фейковым и размещено для очернения госпредприятия. «На фотографии не указаны дата и место расположения участка. Снимок неизвестного происхождения», — отметили в ГП.