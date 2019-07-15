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Общество

Жители Токмака митингуют против милицейского беспредела

Жители Токмака вышли на акцию протеста к зданию Городского суда из-за правового беспредела местной милиции. Информацию подтвердили в ГУВД Чуйской области. 

По данным ведомства, митинг организовали родственники участников инцидента с поножовщиной на скотном рынке в Токмаке, произошедшего в августе 2018 года. 

Напомним, что депутат Токмакского горкенеша Тынай Жансейитов напал с ножом на односельчанина Талантбека Жамангулова. Подозреваемому заочно предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство» УК КР и объявили в розыск. В апреле 2019-го Тынай Жансейитов с повинной явился в милицию добровольно. Дело отправлено на доследование. Родственники потерпевшего возмущены и требуют объективного разбирательства. 
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