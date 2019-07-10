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Общество

Столкновение BMW Х7 и Lexus на Иссык-Куле: состояние депутата БГК улучшилось

В Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии рассказали о состоянии пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии депутата столичного кенеша Темирлана Токобекова.

Медики оценили его состояние как средней тяжести, отметив положительную динамику. «Темирлан Токобеков получает необходимое лечение и чувствует себя намного лучше», — сказали в стационаре.

Число жертв аварии у села Бактуу-Долоноту вчера достигло четырех человек. Четвертый пострадавший скончался в реанимации. На месте ДТП ранее скончались три человека, находившихся в седане.

7 июля недалеко от села Бактуу-Долоноту в Иссык-Кульской области столкнулись две иномарки, погибли два человека.

Стало известно, что в аварии пострадал депутат Бишкекского горкенеша Темирлан Токобеков. Он сын депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева.

По данным ГУОБДД МВД, за рулем BMW Х7 был 25-летний житель села Арашан Чуйского района. Машина столкнулась с другой легковушкой Lexus, за рулем которой был бишкекчанин 1995 года рождения.

По информации некоторых СМИ, пассажиры и водитель BMW Х7 почти всю ночь провели в кафе «Социал» — 6 июля заведение праздновало свое открытие. По словам очевидцев, компания не употребляла спиртные напитки.
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