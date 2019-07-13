На Иссык-Куле водитель BMW сбил 18-летнего парня насмерть, а затем перевернулся

В селе Бактуу-Долоноту водитель BMW-525 насмерть сбил 18-летнего парня. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД.

Уточняется, что авария произошла 13 июля примерно в 03.00. За рулем авто был 28-летний С.А.

«ДТП произошло на 84-м километре автодороги Балыкчи — Ананьево — Каракол. После столкновения автомобиль перевернулся. Пострадали водитель и его пассажирка, они с различными травмами госпитализированы. От полученных травм пешеход скончался на месте», — отметили в ГУОБДД.

Машину поставили на штрафстоянку. Проводится досудебное производство.