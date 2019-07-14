О жене-кыргызке, жаре и борще. Иорданец Абдель Халим вспоминает Кыргызстан

Подданный Королевства Иордании Абдель Халим Аль Натур приехал в Кыргызстан из морозного Иркутска. В Сибирь судьба его забросила по распределению сразу после окончания школы.

Лютые 40-градусные морозы стали для него, теплолюбивого арабского студента, настоящим испытанием.

«Несмотря на эти погодные аномалии, воспоминания сохранились самые добрые, теплые и яркие. Высшее образование я получил в Магнитогорском горно-металлургическом институте. Стал инженером-электриком», — признался Абдель Халим.

В Иркутске я познакомился со своей будущей женой Анарой. Мы встретились на дружеской посиделке у общих приятелей, и, скажу без преувеличения, это была любовь с первого взгляда. Абдель Халим Аль Натур

Вместе они живут уже 27 лет. И каждый день, как говорит Абдель Халим, он благодарит небо за чудесную супругу и очаровательных детей.

— Что вас поразило в Кыргызстане, когда вы приехали сюда впервые?

— Впервые я приехал еще в 1995 году, чтобы познакомиться с родителями моей Анары. До сих пор помню, как вышел из аэропорта «Манас», и первое, на что натолкнулся мой взор, — это горы.

Фото из архива Абделя Халима Аль Натура. Абдель Халим и Анара собираются в гости

Таких великанов я никогда и нигде не видел. У меня на родине другой рельеф, а в России так и вовсе преимущественно равнина.

— А кроме гор?

— Еще меня приятно удивило гостеприимство кыргызского народа. Второй раз приезжал в 1998-м, жена решила первенца родить в Бишкеке. Тогда поехали и в Талас — на малую родину супруги. Красота природы, добродушие людей меня сильно впечатлили.

Куда бы меня ни приглашали, везде резали барана. Абдель Халим Аль Натур

— Почему вы не остались жить в Кыргызстане? Кто был инициатором переезда в Иорданию?

— Мы оба приняли это решение, и моей любимой супруге Анаре оно далось нелегко. Она настоящий патриот. Но 90-е годы были очень тяжелыми в экономическом и политическом планах, поэтому мы решили жить в Иордании, где ситуация более стабильная.

Фото из архива Абделя Халима Аль Натура. Абдель Халим с женой Анарой, дечерью Дианой и сыном Русланом

Сейчас я работаю директором в международной компании по производству спортивной одежды премиум-класса. Я так скучаю по всему этому великолепию, что как будто слышу топот копыт!

Супруга занимается детьми и ведет домашнее хозяйство. У нее есть хобби — она художница. Рисует горные вершины, лошадей. Абдель Халим Аль Натур

— Вы планируете вернуться?

— Нет. Приезжать чаще — да. Частичка Кыргызстана всегда со мной — это моя жена и мои дети Диана и Руслан. У нас небольшая семья как по арабским, так и по кыргызским меркам.

Фото из архива Абделя Халима Аль Натура. Абдель Халим с супругой Анарой

— Что вас удивило в Бишкеке?

— Так близко горы. Если выедешь в тот же микрорайон, кажется, будто у подножья стоишь. А еще меня впечатлила центральная площадь Ала-Тоо с ее огромными мраморными зданиями. Напоминает дворцы. Понравились широкие проспекты.

— Что напоминало в столице о родном городе?

— Ну на этот вопрос я без труда отвечу. Конечно, жара. У вас летом стоит такой же зной, как у меня дома. Однако я чувствовал себя комфортно. Привык к такой температуре.

Фото из архива Абделя Халима Аль Натура. Абдель Халим Аль Натур с супругой Анарой в Тель-Авиве (Израиль)

— Ваше любимое место в Бишкеке.

— Поскольку я все-таки вырос в пустыне, где зелень приживается с трудом и, вообще, капризная очень, в Бишкеке мне полюбились парки с их тенистыми аллеями. Мы много гуляли с Анарой. Очень понравился бульвар Эркиндик.

— В национальной кухне появилось любимое блюдо?

-Обожаю плов, манты и лагман. Еще мне очень нравится борщ. Хотя это и не национальное кыргызское блюдо, но Анара его очень вкусно готовит.

— А что вы боитесь даже попробовать?

— Из еды, пожалуй, ничего. У вас много мяса, и это хорошо. Оно экологически чистое. А вот из напитков... спиртное, пожалуй.

Насколько мне известно, у вас есть такой национальный традиционный напиток, немного хмельной. Абдель Халим Аль Натур

— Что очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Гостеприимство в первую очередь. А разочароваться я просто не успел. Всегда был в окружении близких и дорогих мне людей.

— Что бы вы поменяли в Бишкеке?

— Затрудняюсь ответить, я давно не был в вашей столице. Думаю, надо увеличить площадь зеленых насаждений.