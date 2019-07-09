Алмазбек Атамбаев объяснил, почему не пошел на допрос в МВД

Сегодня во время встречи со своими сторонниками Алмазбек Атамбаев заявил, чтобы он пошел на какие-то юридические действия, власть сама должна войти в правовое поле.

По словам бывшего президента, когда используется все, для того чтобы оклеветать его и семью, он не намерен играть в игры.

«Зачем мне все это? Для меня честь дороже всего. Там никаких следственных действий нет. Как проходила история с Батукаевым, знает сам Сооронбай Жээнбеков — кто ввел в заблуждение и кто придумал», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что даже не смотрел на повестку. По мнению бывшего президента, власть не намерена добиваться правды или что-то выяснять.

Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в качестве свидетеля. Однако бывший президент отказался приходить в следственное управление МВД.

Напомним, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.