Водительские удостоверения нового поколения обойдутся кыргызстанцам дешевле

24.kg стало известно, сколько будут стоить водительские удостоверения нового поколения.

По предварительным подсчетам, стоимость персонификации в ГП «Инфоком» составит 255 сомов. Формирование базы данных по водительскому составу, регистрация и выдача водительского удостоверения, как и сейчас, останутся без изменений — по 184 сома.

Значительно снизится цена бланка — до 150 сомов. В настоящее время он стоит 12 евро (937 сомов). В целом водительское удостоверение обходится в 1 тысячу 305 сомов. ГРС надеется, что если выдачей прав займется «Инфоком», то удостоверение с учетом доставки в регионы будет стоить 782,6 сома.

Стоимость свидетельства о регистрации транспортного средства также снизится за счет понижения цены бланка. Сейчас он стоит 10 евро (781,5 сома). Документы обходятся в 2 тысячи 489,5 сома. В будущем бланк будет стоить не больше 192 сомов, следовательно, оформление документов подешевеет до 1,9 тысячи сомов.