Антиправительственный митинг. Перед собравшимися выступает Алмазбек Атамбаев

У здания «Форума» сегодня проходит антиправительственный митинг, который инициировали в партии СДПК. К сторонникам вышел бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.

Он опять напомнил, что ничего и никого не боится, кроме Бога, и ни о чем не жалеет. «Пусть меня лишают неприкосновенности, главное, чтобы на моих ребят не было гонений. Я готов защищать их. Я хочу сказать Сооронбаю, что играть с огнем — плохо», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, Жогорку Кенеш снял неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.