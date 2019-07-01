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Общество

Штормовое предупреждение. После жары ожидается резкое изменение погоды

МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение. После продолжительной сухой и жаркой погоды ожидается ее резкое изменение.

3-4 июля на большей части территории республики временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В предгорных и горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и по востоку Иссык-Кульской области интенсивные осадки. В отдельных предгорных и горных районах возможен град. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с. Ожидается понижение температуры воздуха.

Такая неустойчивая погода, как сообщает МЧС, осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

С 1 по 2 июля в связи с повышенным температурным фоном, с 3 по 4 июля с ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках страны ожидаются подъемы уровней воды. В горных и предгорных районах селеопасно.
 
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