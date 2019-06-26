Второе за неделю. Алмазбек Атамбаев вновь выступил с заявлением

Экс-президент страны Алмазбек Атамбаев сегодня выступил с заявлением. Это второе по счету за последнюю неделю.

«Вы видите, что происходит в Жогорку Кенеше в связи с желанием Сооронбая Жээнбекова устранить политического оппонента в лице экс-президента страны? Для достижения этой цели включены все ресурсы государственных органов. Задействованы самые грязные политики с самым грязным коррупционным прошлым, используются самые безнравственные информационные технологии», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он вновь подчеркнул, что не намерен участвовать в этом спектакле.

Ответственности не боюсь. Но перед лицом истории не имею права легализовать беззаконие, творимое Жээнбековыми. Алмазбек Атамбаев

«Никогда не думал, что уголовные дела могут строиться на слухах и грязных фантазиях. И что генеральный прокурор может так услужливо узаконить весь этот бред за один день. Это во-первых. А во-вторых, меня никто не приглашал в парламент. Боятся правды. Все свои грязные дела эти люди привыкли делать исподтишка, трусливо и подло. И так же трусливо и подло посадили Кубана Кулматова и Сапара Исакова, когда они вскрыли творившийся беспредел на таможне», — отметил экс-президент страны.

Алмазбек Атамбаев назвал выдвинутые против него обвинения полной чушью и абсурдом.

Взять того же Субихи Пархати, которого прокуратура пытается представить в качестве моего бизнес-партнера. Ведь он стал покупателем одной из бывших моих компаний по рекомендации главы АКАинвест Хабибуллы Абдыкадыра, с которым меня познакомил Сооронбай Жээнбеков летом 2017 года. В самый разгар президентских выборов. Жээнбеков представил его как известного бизнесмена из Китая. Поэтому об аффилированности с АКАинвест, об участии этой компании в бизнес-проектах на территории Кыргызстана, о полученных ей лицензиях и их взаимоотношениях с Матраимовыми надо спрашивать у Сооронбая Жээнбекова», — заявил Алмазбек Атамбаев.

«Очевидно также, что показания Артыкбаева и Атаханова против меня получены под давлением. Это не сделка со следствием, а сделка с собственной совестью, которой уже, видимо, нет. Придет время, и по делу Батукаева, я надеюсь, однажды скажет по-мужски всю правду и сам Батукаев. О том, кто организовал эту аферу с его смертельной болезнью и освобождением, кто и сколько денег за это получил», — говорится в заявлении.

«Я также надеюсь, что свое слово по этому вопросу скажет и президент РФ уважаемый Владимир Путин, к которому я неоднократно обращался и устно, и письменно с просьбой об экстрадиции Батукаева обратно в Кыргызстан. Ведь я до последнего дня своего президентского срока надеялся, что Батукаев будет передан обратно в Кыргызстан. Сегодня эти факты замалчиваются кыргызскими властями», — заявляет Алмазбек Атамбаев.

Сооронбай Жээнбеков запустил маховик беззакония и правового беспредела. Очевидно, что поднимаемая этим маховиком волна снесет как самого Жээнбекова, так и его уродливый семейно-клановый режим. Алмазбек Атамбаев

«На фоне полного отсутствия каких-то позитивных сдвигов в экономике и социальной сфере, на фоне паралича системы государственного управления этот процесс принял уже необратимый характер», — резюмировал экс-президент КР.

Специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева завершила свою работу и направила итоги в Генеральную прокуратуру.

В своем отчете парламентарии выдвинули шесть обвинений бывшему главе государства: незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева, коррупция, политические гонения, причастность к поставкам угля на ТЭЦ, лоббирование интересов китайской фирмы TBEA при модернизации ТЭЦ, а также незаконное получение участка в селе Кой-Таш.

Генеральная прокуратура поддержала пять из них — факт политического гонения исключен. Заключение генпрокурора уже единогласно одобрил парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, завтра его вынесут на рассмотрение Жогорку Кенеша.