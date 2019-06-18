Бакыт Бакетаев встал на защиту Райыма Матраимова

«В материале Али Токтакунова не хватило убедительности, тем более Эльнура Алканова нашла много нюансов. Поэтому вызывает сомнения, а не заказ ли это», — заявил сегодня во время круглого стола «Коррупция под прицелом политики» в 24.kg политолог Бакыт Бакетаев.

«Ранее «Азаттык» опубликовал расследование по дому Максима Бакиева в Лондоне. Там все четко и понятно. А в расследовании по Матраимову чувствуешь, что недоработали и выкинули информацию. Такое впечатление, что отвлекли внимание большими суммами с тем, чтобы сразу обвинить человека. А где презумпция невиновности?» — задался вопросом Бакыт Бакетаев.

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Он также отметил, что сейчас поднимаются некоторые темы, а потом замалчиваются. Почему нет продолжения по тому же дому Максима Бакиева, поинтересовался эксперт.

«Раим-миллион откуда стал известен? Он соревнования проводит, школы строит, помогает людям. Отсюда его и знают. Но у нас есть миллионеры, которые ничего не строят, вот бы где покопаться», — заключил Бакыт Бакетаев.

В свою очередь эксперт Игорь Шестаков заявил: то, что сейчас происходит с Раимом Матраимовым, — это версия Facebook, а на самом деле никаких фактов нет.

«Азаттык» опубликовал расследование о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. По словам журналиста, след вывода денег привел к семье Матраимовых, так как один из отправителей крупной суммы из Кыргызстана Айэркин Саймаити позже из Турции перевел на счет фонда Матраимовых «Исмаил Ата» $2 миллиона 338 тысяч 700.

Еще часть денег из Кыргызстана перевели на счет китайской компании Xinjiang Abu-Sahiy import and export trade, которая является основателем компании по перевозке грузов «Тарим Транс». В расследовании говорится об оказании покровительства компании «Тарим Транс» братьями Матраимовыми.

Однако другой журналист — Эльнура Алканова подвергла сомнению выводы коллег из «Азаттыка» и заявила, что некоторые документы, представленные Али Токтакуновым, могут быть подделкой.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести тщательную проверку фактов, озвученных в расследовании «Азаттыка».