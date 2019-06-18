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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками (139)

Уголовное дело в отношении Канжара Кадыралиева прекращено

Уголовное дело в отношении экс-сотрудника прокуратуры Оша прекращено. Об этом сообщили в Бишкекском городском суде. 

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Накануне Октябрьский районный суд столицы огласил приговор.  Согласно вердикту, дело прекращено в связи с истечением срока давности.   

Напомним, что в 2014 году несколько человек обратились с жалобой на действия работника Ошской прокуратуры Канжара Кадыралиева. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Вымогательство», «Хулиганство» и «Самоуправство» УК КР.

Канжар Кадыралиев скрывался от органов следствия и явился с повинной в марте 2015 года. Находился под стражей в СИЗО-1, но в конце 2015-го освобожден под домашний арест.
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