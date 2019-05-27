Руслан Сапарбаев не может получить пенсию и страховку. Протезов тоже нет

Солдат с ампутированными руками Руслан Сапарбаев не может получить пенсию и страховку. Об этом 24.kg сообщили юристы правозащитного центра «Кылым шамы», которые представляют интересы Руслана Сапарбаева. Они требуют выплат от Генерального штаба ВС КР и командиров войсковой части, где он служил.

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«По новой редакции УК любое сомнение или подозрение трактуется в пользу обвиняемых. Поэтому выплаты пенсии и страховки приостановили. Более того, мы требовали, чтобы военнослужащий, который стал инвалидом исключительно из-за халатности командиров, получил 1 миллион 200 тысяч сомов компенсации, но суд ничего не назначил. А пенсия, на которую он может рассчитывать, вызывает возмущение — 1 тысяча 850 сомов», — сказала Азиза Абдирасулова и добавила, что адвокаты намерены требовать через суд всех положенных пособий.

В августе 2018-го солдата войсковой части 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.