09:36
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: ЧП в армии (203)

Руслан Сапарбаев не может получить пенсию и страховку. Протезов тоже нет

Солдат с ампутированными руками Руслан Сапарбаев не может получить пенсию и страховку. Об этом 24.kg сообщили юристы правозащитного центра «Кылым шамы», которые представляют интересы Руслана Сапарбаева. Они требуют выплат от Генерального штаба ВС КР и командиров войсковой части, где он служил.

Читайте по теме
Солдат с ампутированными руками остался без протезов. Их не купили
По словам главы ПЦ Азизы Абдирасуловой, суд принял во внимание заявление стороны подсудимых, что Руслан Сапарбаев, когда полез в трансформаторную будку, был пьян.

«По новой редакции УК любое сомнение или подозрение трактуется в пользу обвиняемых. Поэтому выплаты пенсии и страховки приостановили. Более того, мы требовали, чтобы военнослужащий, который стал инвалидом исключительно из-за халатности командиров, получил 1 миллион 200 тысяч сомов компенсации, но суд ничего не назначил. А пенсия, на которую он может рассчитывать, вызывает возмущение — 1 тысяча 850 сомов», — сказала Азиза Абдирасулова и добавила, что адвокаты намерены требовать через суд всех положенных пособий.

В августе 2018-го солдата войсковой части 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
Ссылка:
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Солдат с ампутированными руками остался без протезов. Их не купили
Солдат с ампутированными руками может рассчитывать только на 50 тысяч сомов
Суд оправдал заместителя командира войсковой части, где солдата ударило током
Командиры войсковой части, где солдата ударило током, утверждают — он был пьян
Командиры войсковой части, где солдата ударило током, получили условные сроки
Солдат, которому ампутировали обе руки, требует от Генштаба миллион сомов
Семья солдата с ампутированными руками купить второй протез не сможет
Солдату с ампутированными руками предлагают отказаться от претензий к командирам
ЧП в войсковой части. В Генштабе подсказали, где взять деньги на квартиру
Протезы для солдата, который потерял обе руки после удара током, уже поступили
Популярные новости
Штормовое предупреждение: ожидаются ливни Штормовое предупреждение: ожидаются ливни
Учителя школы &#8470;&nbsp;24&nbsp;Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец Учителя школы № 24 Бишкека подарили выпускникам зажигательный танец
Алмазбек Атамбаев несколько раз предлагал мировую. Сооронбай Жээнбеков не&nbsp;хочет Алмазбек Атамбаев несколько раз предлагал мировую. Сооронбай Жээнбеков не хочет
Алмазбек Атамбаев сам решит, когда ему извиняться перед журналистами Алмазбек Атамбаев сам решит, когда ему извиняться перед журналистами
Бизнес
Официальный комментарий ГП&nbsp;&laquo;НК&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; Официальный комментарий ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
Новый магазин O!Store приглашает в&nbsp;гости баткенцев Новый магазин O!Store приглашает в гости баткенцев
Новый стиль жизни с&nbsp;микроволновой печью LG&nbsp;NeoChef Новый стиль жизни с микроволновой печью LG NeoChef
Добро пожаловать в&nbsp;новые офисы MegaStore! Добро пожаловать в новые офисы MegaStore!