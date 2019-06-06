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Общество

Кыргызстанцев, оказавшихся на улице в Турции, поселили в общежитие

Трудоустройством кыргызстанцев, которых выселили из общежития Marti Resort Hotel в Турции, займется фирма «Сан-Шайнс». Об этом на пресс-конференции сообщил директор информационно-консультационного центра Госслужбы миграции Бахтияр Толонов.

«В данный момент трое кыргызстанцев уже трудоустроены в Измире, еще 14 человек фирма поселила в ложмане (общежитии). Она занимается их трудоустройством в другой отель. Решается также вопрос с невыплатой им заработной платы», — сообщил он.

Бахтияр Толонов добавил, что, согласно договору, размещение в общежитии оплачивает компания «Сан-Шайнс», которая занималась их трудоустройством в Турции.

Напомним, соотечественники в Турции сообщили, что работники из Кыргызстана, недавно прибывшие на работу в Marti Resort Hotel, попросили руководство изменить их рабочий график или назначить на позиции, указанные в трудовом соглашении. Но руководство отказало, пригрозило наложить штраф в размере $850 и, не выдав зарплату, выселило из общежития.
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