Контрабанда ГСМ. Таможня Кыргызстана не контролирует передвижение товаров

Таможня Кыргызстана не контролирует передвижение товаров и транспортных средств через кыргызско-казахскую границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С вступлением республики в ЕАЭС на кыргызско-казахском участке государственной границы отменен таможенный контроль. В связи с чем Таможенная служба КР не имеет полномочий для осуществления проверок и контроля при перемещении товаров и транспортных средств через кыргызско-казахский участок государственной границы.

Контроль за перемещением товаров и машин в рамках взаимной торговли между государствами — членами ЕАЭС осуществляют другие уполномоченные государственные органы. Однако в ГТС не уточняют, какие именно госорганы.

Регистрация, учет и дальнейшее администрирование товаров, в том числе ГСМ, поступающих на территорию страны из ЕАЭС, в компетенцию ГТС не входят, заявляют в ведомстве.

Напомним, что ГТС неоднократно критиковали за слабую борьбу с контрабандой. Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров считает, что Кыргызстан вернулся в 1990-е годы, когда более половины топлива в республику ввозили контрабандным путем.