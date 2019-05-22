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Общество

На дороге Бишкек — Ош укрепляют русло реки Кара-Балты

На 89-м километре автодороги Бишкек  Ош устраивают габионовые сетки для укрепления и предотвращения размыва русла реки Кара-Балты. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, на дороге ведут ямочный ремонт и наносят дорожную разметку. Сумма контракта, в рамках которого проходит укрепление, — 296,9 миллиона сомов. Он включает трехгодичное содержание проектного участка, реабилитацию автодороги на участке общей протяженностью 8 километров и замену дорожного покрытия протяженностью 9 километров.

«Контракт предполагает проведение ямочного ремонта дорожного покрытия, шероховато-поверхностную обработку слоя износа дорожного покрытия, заливку трещин, замену дорожных знаков, содержание дренажных сооружений, контроль за придорожными растениями, ремонт мостов, укрепление откосов, обеспечение зимнего содержания и надлежащее содержание дорожного покрытия в разных погодных условиях», — говорится в сообщении.
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