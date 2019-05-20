Суд по делу экс-мэров Бишкека. Кубанычбек Кулматов заявляет о беспределе

В Бишкекском городском суде проходит заседание по обжалованию меры пресечения экс-мэрам столицы Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову.

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Обвиняемый Кубанычбек Кулматов заявил о беспределе во время следствия и отметил, что с уголовным делом он так и не ознакомлен.

«Мне все еще не вручили обвинительное заключение. Это не просто халатность прокурора и судьи, это беспредел. Я не понимаю, что я тут делаю», — заявил Кубанычбек Кулматов.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.