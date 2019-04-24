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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (86)

Суд по делу экс-мэров. Адвокаты просят изменить меру пресечения

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Адвокаты одного из подсудимых, подрядчика строительства школы в новостройке «Калыс-Ордо» Сейитбека Алиева заявили два ходатайства — об изменении меры пресечения и о приобщении к делу заключений экспертизы по смете возведения учебного учреждения. Защитники просили суд учесть: Сейитбек Алиев — единственный кормилец, у него шесть несовершеннолетних детей. 

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
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