Японец Шимохира Ицуо, который нашел в Кыргызстане свои любимые три W

Шимохира Ицуо — старший советник Японского агентства международного сотрудничества (JICA), профессор. Он приехал в Кыргызстан в 2017 году и считает, что это самая прекрасная страна в мире после Чили.

В Кыргызстане есть все – красивые женщины, природа и вино. Шимохира Ицуо

— Какие у вас были первые ощущения после приезда в Кыргызстан?

— Я родом из Токио. 35 лет служил в Министерстве сельского хозяйства Японии. Работал во многих странах — в Панаме, Чили, Индонезии, Мьянме, Вьетнаме, Монголии.

В Чили я был уверен, что это самая прекрасная страна, поскольку для меня важны три буквы W — weather, wine, woman (погода, вино и женщины). Приехав в Кыргызстан, я понял, что эти три W есть и здесь. Теперь для меня Кыргызстан стоит на первом месте после Чили.

— Где, кроме Бишкека, вы еще были?

— В рамках проекта объездил почти всю страну. Был на Иссык-Куле, в Нарыне и Таласе. Мое хобби — конные прогулки. Здесь я люблю кататься на лошадях, а зимой — на лыжах.

— А какая область больше всего понравилась?

— Конечно, Иссык-Куль! Потому что там есть все, что я люблю, — лошади, природа, озеро.

— Какие блюда национальной кухни больше всего вам понравились, а что вы боитесь попробовать?

— По профессии я ветеринар, поэтому, в принципе, не боюсь ничего пробовать. Больше всего мне полюбилась дымляма. Я не ел бараньи мозги и глаза, но отведал быжы, казы и карта. Мне понравилось. Во Вьетнаме нам давали пудинг из крови овцы, этого я не смог съесть. Единственное, чье мясо я не ем, — собачатина. Для меня собака — друг человека. Зато недавно ел мясо яка.

— Ваша семья переехала в Кыргызстан с вами?

— Нет, к сожалению, моя жена осталась ухаживать за мамой в Токио. До этого она сопровождала меня везде, где я был. Прошлым летом приезжала сюда и мы объездили Иссык-Куль. Ей тоже все понравилось.

— У вас есть любимое место в Бишкеке?

— В Бишкеке люблю гулять по бульвару Эркиндик, люблю парки. Я всегда катаюсь на велосипеде. Мне нравится, что ваш город зеленый, нет москитов. Климат очень нравится.

Еще мне нравится, что в Бишкеке все магазины и кафе расположены в шаговой доступности.

— Что разочаровало вас в местном населении?

— Единственное, что меня разочаровало, — это ваши чиновники из Кыргызского аграрного университета и Минсельхоза.

По проекту Кыргызский аграрный университет должен предоставить контрпартнеров. Японская сторона выполняет обязательства, а кыргызские чиновники этого не делают.

В итоге мы теряем много времени и денег. Проект, который был нацелен на создание модельного коровника, пока не успешен, потому что ваша сторона берет на себя пустые обязательства. Это самое большое разочарование.

— А что хорошего вы увидели в кыргызстанцах?

— В целом с вашими людьми у меня хорошие взаимоотношения. Кыргызстанцы похожи на японцев не только внешностью, но и корнями. Скорее всего, у нас общая генетика. Кыргызский язык грамматически похож на японский. Об этом многие говорят. Все воспринимают меня по-доброму и приветливо встречают, почти как родного. Работать и жить здесь мне комфортно и удобно.

— Что бы вы поменяли в Бишкеке?

— Дорожную инфраструктуру. В Бишкеке огромные пробки.

Если вы не сделаете надземные мосты или метро, проблема пробок обострится. Вам необходимо извлечь уроки других стран. Шимохира Ицуо

— Что напоминает вам о родном городе?

— Я думаю, схожесть Бишкека с Токио в том, что у вас есть все необходимые условия для жизни. То есть супермаркеты работают 24 часа в сутки, такси круглосуточное. В других странах в этом плане было неудобно. Кроме того, в Бишкеке и Токио безопасно. Вы должны быть довольны своим городом. Не знаю, как было раньше, но сейчас все замечательно.