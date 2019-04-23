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Общество

Уголовное дело Садыра Жапарова будет рассматривать новый состав судей

Судебная коллегия Верховного суда удовлетворила ходатайство адвоката экс-депутата парламента Садыра Жапарова о недоверии судье Лепесу Темирбекову.

Лепес Темирбеков отстранен от пересмотра дела. Будет новый состав коллегии судей. Следующее заседание в ВС КР назначено на 30 апреля.

Отметим, что сегодня в Верховном суде начался пересмотр срока лишения свободы экс-депутата в связи с вступлением в силу новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов КР. Адвокаты намерены добиться закрытия дела ввиду отсутствия состава преступления.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили бывшего депутата ЖК Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013-м. Экс-нардепа осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.
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