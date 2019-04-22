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Общество
Сюжет: Иски против СМИ (127)

300 тысяч с Алмазбека Атамбаева. Суд приобщил результаты экспертизы

В Бишкекском горсуде рассматривается апелляционная жалоба истцов — экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова, бывших глав ГКНБ и Генеральной прокуратуры Кенешбека Дуйшебаева и Азимбека Бекназарова.

Они не согласны с решением Октябрьского районного суда о взыскании с ответчика экс-президента Алмазбека Атамбаева только 300 тысяч сомов (по 100 тысяч каждому) вместо требуемых 3 миллионов.

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Кенешбек Дуйшебаев и Азимбек Бекназаров заявили, что Алмазбек Атамбаев в своем интервью оклеветал их. Никаких миллионов, как утверждал экс-глава государства, у бывших чиновников нет. «Откуда он вообще взял такие данные? Они лживы. Нам обидно такие слова слышать. Пусть официально опровергает, просит прощения. «Апрель» тоже пусть выплачивает компенсацию. Он же распространил эти слова», — сказали истцы.

Сторона ответчика ходатайствовала о приобщении к материалам дела результатов лингвистической экспертизы, где указано, что Алмазбек Атамбаев обобщающе высказывался. Суд приобщил ее к материалам дела, несмотря на возражения истцов. Следующее заседание состоится 29 апреля. 

Напомним, что Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев подали иск в суд к телеканалу «Апрель» и Алмазбеку Атамбаеву. Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу, в котором он высказался в их адрес. Районный суд вынес решение в пользу истцов.
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