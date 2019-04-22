300 тысяч с Алмазбека Атамбаева. Суд приобщил результаты экспертизы

В Бишкекском горсуде рассматривается апелляционная жалоба истцов — экс-спикера парламента Ахматбека Келдибекова, бывших глав ГКНБ и Генеральной прокуратуры Кенешбека Дуйшебаева и Азимбека Бекназарова.

Они не согласны с решением Октябрьского районного суда о взыскании с ответчика экс-президента Алмазбека Атамбаева только 300 тысяч сомов (по 100 тысяч каждому) вместо требуемых 3 миллионов.

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Сторона ответчика ходатайствовала о приобщении к материалам дела результатов лингвистической экспертизы, где указано, что Алмазбек Атамбаев обобщающе высказывался. Суд приобщил ее к материалам дела, несмотря на возражения истцов. Следующее заседание состоится 29 апреля.

Напомним, что Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев подали иск в суд к телеканалу «Апрель» и Алмазбеку Атамбаеву. Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу, в котором он высказался в их адрес. Районный суд вынес решение в пользу истцов.