Бюрократия, грязь, разбитые дороги. Что бросилось в глаза американцу в Бишкеке

Грегори Шейнфелд 30 лет живет в городе Бирмингеме США. В Кыргызстан американец приехал полгода назад, чтобы жениться на кыргызстанке. Здесь он столкнулся с бюрократизмом — несмотря на высокую стоимость услуг для иностранцев, в очередях приходится стоять наряду со всеми.

— Где в Кыргызстане вы успели побывать?

— Я приехал в Кыргызстан в сентябре 2018 года. Побывал на Иссык-Куле на III Всемирных играх кочевников. Мне очень понравились ваши манасчи, конные скачки. Увидел национальные костюмы, как собирают юрту. Мне понравились ваши деньги — они очень красивые, особенно двухтысячная купюра.

Фото Из личного архива Грегори Шейнфелда. Американец боится пробовать еду из конины

— Что вас удивляет в Бишкеке?

— Удивляет то, что Кыргызстан — одна из немногих бывших союзных республик, где нет «войны с историей». Я имею в виду, что в столице сохранены все памятники советской эпохи. Город бережно хранит памятники, посвященные героям Октябрьской Социалистической революции, Гражданской войны, Великой Отечественной войны. Память об этих людях сохранена в названиях улиц, парков, скверов и даже целых районов Бишкека.

Удивляет большое количество общественного транспорта, маршрутных такси. Огромное количество иностранных марок машин в личном пользовании людей. Поражают пробки на дорогах в часы пик и полное игнорирование Правил дорожного движения. Грегори Шейнфелд

— Что напоминает в Бишкеке о родном городе?

— В Бирмингеме я живу уже 30 лет. Большинство людей там проживают в частных домах. В Бишкеке я тоже видел большое количество частных домов. Разница лишь в качестве дорог, вдоль которых они построены, и чистоте улиц. В Бирмингеме вы не увязнете в грязи в самый дождливый день. Ваши моллы похожи на американские. Здесь даже стоимость товаров примерно одинаковая. Что не может не удивлять.

— Ваше любимое место в Бишкеке?

— Сквер напротив Министерства культуры, рядом с Государственным историческим музеем.

Фото Из личного архива Грегори Шейнфелда. Американец Грегори Шейнфелд познакомился в Кыргызстане с экс-генпрокурором Аидой Саляновой

— Что вам нравится в национальной кухне? А что вы боитесь даже попробовать?

— В национальной кухне я люблю бешбармак, манты с любой начинкой: баранина, тыква, джусай. Из напитков: айран, кумыс, максым.

А что боюсь попробовать, так это конину, наверное, потому что никогда ее не ел и придерживаюсь правила: друзей не едят. Следовательно, ни коней, ни собак не ел и есть не буду. Грегори Шейнфелд

— Что очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Очаровало в людях — трудолюбие. Продукты их труда можно видеть на стихийных рынках Бишкека. Мне понравился хороший сервис в ресторанах, в которых я бывал, с прекрасным выбором разнообразных блюд. Очаровали ваши овощные лавки, обилие зелени и фруктов. Большое количество молодежи на улицах, много детей. Ничего не разочаровало. Люди добрые, внимательные, гостеприимные, серьезно относящиеся к будущему своих детей.

Фото Из личного архива Грегори Шейнфелда. Американцу Грегори Шейнфедлу понравился хороший сервис в ресторанах

— Что бы вы поменяли в Бишкеке?

— Может быть, посоветовал бы более внимательно относиться к архитектурному ансамблю всего города. Я бы поменял дороги. Если бы в США я сломал машину не по своей вине, а по причине плохого состояния дорог, я бы судился с мэрией. У вас такого нет.

В Бишкеке идет хаотичная застройка – на маленьком кусочке земли могут построить многоэтажный дом. Должна быть гармония между старым городом и новостройками. Грегори Шейнфелд

Фото Из личного архива Грегори Шейнфелда. Грегори Шейнфелд женился на кыргызстанке

— В Бишкеке вы столкнулись с определенными трудностями. Расскажите о них...

— Я приехал в Кыргызстан без визы, так как граждане США могут находиться здесь 60 дней без визы и регистрации, женился на гражданке Кыргызстана. Я должен был выехать в Алматы, в Консульство Кыргызстана в Казахстане, чтобы вновь заехать в КР уже по визе, соответствующей статусу супруга кыргызстанки. Я физически не смог доехать до Алматы, поэтому вынужден был просто проехать до Кордая, пройти погранпост и вернуться обратно.

Для меня непонятно, почему нельзя решить вопрос с визой на месте - в Бишкеке, как это происходит в других странах. Грегори Шейнфелд

Меня также удивило медицинское обслуживание иностранца — супруга кыргызстанки. Почему я должен платить в долларах как обычный иностранец, будучи при этом членом семьи, которая обслуживается у семейного врача бесплатно? Мне кажется, что лучшее использование этих денег было бы в семье, в которой двое детей. Это ли не дискриминация?