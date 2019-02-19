В Кыргызстане разработан единый стандарт QR-кодов для мобильных платежных систем. Об этом сообщает Государственный комитет информационных технологий и связи.

Для работы с финансовыми платежами разработан проект национального стандарта «Двухмерные символы штрихкода». Он направлен на экспертизу и утверждение в Кыргызстандарт.

Единый стандарт позволит избежать фрагментации, вызванной использованием различных проприетарных QR-кодов, которые приобретают популярность за счет развития безналичных платежей с помощью мобильных устройств.

Через QR-код с помощью программы, установленной на мобильном телефоне, можно получить содержащуюся в нем информацию или провести платеж. После изучения опыта Китая, Сингапура и Индии возникла потребность в разработке и утверждении на территории Кыргызстана единых требований к формированию и использованию QR-кодов всеми участниками рынка.