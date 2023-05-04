Итоги девятого Кыргызстанского форума информационных технологий

В Бишкеке 29 апреля 2023 года состоялось самое масштабное событие в области ИТ-индустрии Кыргызстана — девятый Кыргызстанский форум информационных технологии КИТ — 2023 и первый Кыргызстанский форум по управлению интернетом KIGF — 2023.

Главной темой КИТ-форума стала «Данные в основе цифровой экономики Кыргызстана». Первый кыргызстанский форум по управлению интернетом сосредоточился на обсуждении вопросов доступности интернета, цифровых правах и возможностях в цифровую эпоху.

Более 50 международных экспертов и гуру цифровой отрасли из США, Нидерландов, Эстонии, России, Казахстана, Узбекистана, представители госорганов Кыргызстана и стран-соседей (Казахстана и Узбекистана), лучшие отечественные эксперты из мира цифровых технологий и цифрового бизнеса поделились вдохновляющими выступлениями, своим практическим опытом, провели мастер-классы и насыщенные информативные сессии для более 2 тысяч участников КИТ и IGF.

Среди спикеров форумов были: представители крупных компаний — «Касперский», IBM, «Яндекс» и других, международных интернет-корпораций по технической координации глобальной сети Интернет и присвоению доменных имен и адресации — RIPE NCC и ICANN, эксперты в сфере цифровой трансформации и использования данных.

Всем участникам КИТ и IGF — студентам, старшеклассникам, разработчикам программного обеспечения, представителям IT-индустрии и цифрового бизнеса, государственным служащим — была предоставлена уникальная возможность не только погрузиться в мир современных IT-технологий, поучаствовать в увлекательных мастер-классах, выставке IT-решений, но и получить опыт внедрения современных цифровых решений в бизнес-процессы, государственное управление, обсудить самые насущные вопросы цифровой повестки Кыргызстана.

Цифровая среда

В обсуждении вопросов разработки политики регулирования цифровой среды приняли участие председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров и международные эксперты в сфере цифрового налогообложения, открытых данных, облачных вычислений. Состоялась содержательная дискуссия о том, что государство может и должно сделать, чтобы использовать открывшееся «окно возможностей» во благо каждого гражданина нашей страны.

Премьер-министр Кыргызстана призвал «задействовать все имеющиеся ресурсы, шансы и возможности, включиться всех экспертов IT-отрасли, чтобы совершить прорыв, чтобы новая цифровая экономика стала источником дохода граждан».

Цифровой кодекс

По словам одного из организатора aорума Татту Мамбеталиевой, ведущего партнера международного консорциума по разработке цифрового законодательства, «точкой сборки самых современных регуляторных подходов регулирования «цифры» должен стать Цифровой кодекс (ЦК), разработку которого поддерживает Всемирный банк. Он поможет создать в Кыргызстане действительно цифровую экосистему, с которой наши граждане и бизнес будут с удовольствием взаимодействовать».

Заместитель министра цифрового развития Индира Шаршенова подчеркнула, что «состоявшаяся недавно презентация проекта ЦК в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в рамках деятельности hабочей группы IV ЮНСИТРАЛ получила позитивную оценку от представителей Австралии, Венгрии, Германии, Испании, Российской Федерации, Таиланда, которые отметили его уникальность и прорывное значение для развития цифровой экономики».

Участники состоявшегося в рамках КИТ Форума по управлению интернетом получили уникальную возможность не только «сверить часы» в цифровой повестке, но и найти баланс между безопасностью и доступностью Сети, цифровыми правами и возможностями. Возможность вместе формировать тренды цифрового развития, в том числе опираясь на опыт и практику наших соседей по Центрально-Азиатскому региону, отечественных и международных экспертов в сфере цифровых технологий.

Директор по инновациям и стратегическому развитию MBANK Марат Торалиев, один из победителей премии IT Awards — 2023, отметил, что состоявшийся форум предоставил возможность обменяться идеями со звездными экспертами из разных стран, провести двусторонние бизнес-встречи, пообщаться с представителями правительства, насладиться креативной атмосферой и почувствовать себя частью огромного и разнообразного IT-сообщества.

Искусственный интеллект

Особое значение в этом году придается вопросам внедрения Искусственного интеллекта (ИИ). Участники форума — разработчики «Алисы» из компании «Яндекс», Демократ-правительство Эстонии и инициатор успешных стартапов, гордость нашей страны Эдиль Ажибаев — отметили, что регулирование искусственного интеллекта преждевременно в нашей стране, но необходимо создавать условия для того, чтобы человек, получающий услугу, всегда был предупрежден, что с ним работает ИИ. Эксперты также отметили, что чат GPT не несет в себе угрозы для образовательной деятельности, однако требуются усилия для эффективного и правильного применения ИИ в образовании.

IT Awards 2023

Красочным и торжественным фоном обоих форумов стала церемония награждения лучших команд и персон в сфере IT и дижитал IT Awards — 2023. Лучшим кыргыстанским мобильным приложением стал «МБанк», а самым продвинутым в IT-чиновником назван «цифровой заместитель» министра здравоохранения — Бакыт Жангазиев, за вклад в IT-образование награду получил Артем Беляев.

Заслуженные награды от спонсоров и жюри получили:

лучший IT-вуз — университет «Ала-Тоо»,

лучшая отечественная цифровая платформа — Netex KG-IT,

лучший цифровой креатив — «Детектив Войд», Осмонов Малик Омурбекович,

лучшее отечественное AI решение — «ОсОО «Сэвэн Медиа Групп» (House.kg).

На площадке КИТ-2023 был заключен меморандум между первым заместителем министра образования и науки Кыргызской Республики У.А.Усековым, заместителем министра цифрового развития Кыргызской Республики С.П.Слесаревым и председателем правления Кыргызской Ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг А.В.Гуриновым. Меморандум констатирует установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества, нацеленного на реализацию совместных проектов по усилению потенциала преподавательского состава учебных заведений Кыргызстана, усовершенствование учебных программ, по которым осуществляется преподавание программных дисциплин, связанных с современными информационными технологиями и цифровизацией.

Девятый КИТ-2023 и первый IGF стали знаковыми и запоминающимися событиями, итоги плодотворных дискуссий, безусловно, дадут новый импульс цифровому развитию, чтобы сделать Кыргызстан «умным», цифровым и процветающим.