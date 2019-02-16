В Союзе кинематографистов Кыргызстана сменился председатель

В Бишкеке завершился XXV съезд Союза кинематографистов Кыргызстана. Делегаты избрали нового главу профессиональной творческой организации.

Большинством голосов съезд избрал председателем союза 39-летнего Айбека Дайырбекова.

На должность претендовали три человека — Марат Сарулу, Айбек Дайырбеков и Болот Алимбаев. Последний взял самоотвод.

За Марата Сарулу проголосовало меньше, чем за Айбека Дайырбекова

Айбек Дайырбеков — кинорежиссер, продюсер, сценарист. Он сооснователь национальной кинопремии «Ак Илбирс». Автор кинокартины «Дарак ыры» (Песнь дерева), которая стала призером международных кинофестивалей.