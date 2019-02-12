Бывший замдиректора лицея № 92 тоже обратился в милицию. На него напала директор

Бывший заместитель директора лицея № 92 Залкар Кыдыков написал заявление в милицию о рукоприкладстве со стороны руководства образовательного учреждения. Об этом он заявил 24.kg.

По его словам, директор лицея Динара Аширова сама организовала нападение.

«Когда я пришел в лицей, Динара Аширова зашла и подняла руку на меня. Когда ее задержал нынешний заместитель директора, я вышел из кабинета. Я не поднимал руку на нее. На улице меня ее сторонники остановили, вызвали милицию. В милиции я написал заявление на нее. Думаю, она сама себя избила», — говорит Залкар Кыдыков.

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Отметим, Динара Аширова заявила, что Залкар Кыдыков работал стажером в лицее. Но, по словам Залкара Кыдыкова, он две недели работал в должности заместителя директора.

«Она сама меня приняла на работу. Потом, когда я начал работать по-своему и нашел ее нарушения, Динара Аширова решила избавиться от меня. Она уничтожила приказ о моем назначении. В частности, я обнаружил мертвые души среди студентов и сотрудников лицея. Например, в лицее числится некий Бактыбек Суранчи, но он там фактически не работает», — заявляет Залкар Кыдыков.

Залкар Кыдыков проиграл суд о своем незаконном увольнении. Теперь он ждет заседание Бишкекского городского суда. По его словам, его поддерживают преподаватели, которых уволила Динара Аширова.