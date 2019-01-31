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Общество

В Бишкеке снимают фильм о движении «Интергельпо»

В Бишкеке снимают фильм о движении «Интергельпо» и его лидере Александре Дубчеко. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, съемки идут в городском доме культуры «Диалог», который является памятником истории и культуры. «Съемочная группа из Словакии встретилась с потомками членов движения, которые поделились воспоминаниями о промысловом кооперативе из Чехословакии», — отметили в мэрии.

«Интергельпо» создали рабочие-коммунисты из города Жилины в 1923 году. В апреле 1924-го в Киргизию прибыл первый эшелон — 14 вагонов с оборудованием и 13 вагонов с членами чешского кооператива и их семьями. В 1925-м «Интергельпо» признали лучшим кооперативом Советского Союза.

«Движение внесло весомый вклад в становление промышленности, кооперативного движения молодой советской республики», — отметили в мэрии.
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