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Общество

Суслики пробежали 14 километров по льду и заселили необитаемый остров

Суслики-еврашки переселились с материка на необитаемый остров Колчин на Чукотке. Они бежали до него 14 километров по льду. Об этом со ссылкой на национальный парк «Берингия» сообщает «Сноб».

Во время ежегодного мониторинга ученые обнаружили сусликов на острове, который находится в 14 километрах от материка. Они сделали вывод, что еврашки могут пересекать большие пространства по льду.

По словам исследователей, причиной миграции могло стать потепление в Восточной Арктике.

Жители села Нутэпельмен, которые ранее жили на острове, заявили, что суслики на Колчине никогда не водились. Это подтвердили сотрудники полярной станции, работавшей до 1992 года.

Ученые опасаются, что рост численности еврашек на Колчине может повлиять на растительность и условия гнездования птиц.
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