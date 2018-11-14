Адвокаты получили допуск к материалам с госсекретами

Адвокаты смогут участвовать в процессах, где рассматриваются дела, содержащие государственную тайну. Накануне Конституционная палата при Верховном суде Кыргызстана постановила, что недопуск защитников к обвиняемым в раскрытии государственных секретов и шпионаже противоречит Основному закону, сообщил «Институт Медиа Полиси».

В решении Конституционной палаты сказано, что юристы должны исполнять служебные обязанности беспрепятственно.

Ранее судьи, рассматривающие засекреченные уголовные дела, не позволяли адвокатам знакомиться с их материалами, если у них нет специального допуска к госсекретам. В итоге подсудимые оставались без защитников.

В правозащитной организации подчеркнули, что отныне адвокатам не требуется оформлять это разрешение.