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Общество

Адвокаты получили допуск к материалам с госсекретами

Адвокаты смогут участвовать в процессах, где рассматриваются дела, содержащие государственную тайну. Накануне Конституционная палата при Верховном суде Кыргызстана постановила, что недопуск защитников к обвиняемым в раскрытии государственных секретов и шпионаже противоречит Основному закону, сообщил «Институт Медиа Полиси».

В решении Конституционной палаты сказано, что юристы должны исполнять служебные обязанности беспрепятственно.

Ранее судьи, рассматривающие засекреченные уголовные дела, не позволяли адвокатам знакомиться с их материалами, если у них нет специального допуска к госсекретам. В итоге подсудимые оставались без защитников. 

В правозащитной организации подчеркнули, что отныне адвокатам не требуется оформлять это разрешение. 
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