Кыргызы запутали футбольного болельщика из Японии Наоки Нихея

Наоки Нихей родом из префектуры Ниигата в Японии. На протяжении последних 15 лет работал в главном офисе Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Токио, а также в Ташкенте. Из Узбекистана он отправился в США для работы в штаб-квартире ПРООН. В январе 2017 года приехал в Бишкек.

Фото из личного архива Наоки Нихея. В Бишкеке множество мест, где можно провести время

После работы в Ташкенте он заинтересовался Центральной Азией и захотел вернуться в регион. По чистой случайности офису ООН в Бишкеке требовался сотрудник, который занимается вопросами мира, предотвращения конфликтов и сферой безопасности для поддержания усилий Кыргызстана в достижении Целей устойчивого развития, что является глобальной целью развития страны до 2030 года.

Наоки Нихей рассказал 24.kg, как изменился Бишкек с первого его визита.

— Что вас удивило в Кыргызстане?

— Прежде чем переехать в Кыргызстан, я несколько раз побывал в Бишкеке. Первый раз я приехал сюда из Ташкента, где работал в 2010 году. По сравнению с моим первым визитом Бишкек сильно изменился, появилось много новых магазинов и жилых домов. Конечно, во многих районах столица сохранила свою советскую архитектуру и памятники (например, статуя Ленина). Мне нравится рассматривать памятники Ленину в каждом городе, где я успел побывать.

Фото из личного архива Наоки Нихея. Кыргызы похожи на японцев

Многонациональность Бишкека и Кыргызстана в целом произвела на меня большое впечатление. В Кыргызстане насчитывается более 80 этнических групп. Для меня это удивительно, поскольку Япония — гомогенная страна с точки зрения этнической принадлежности: 99 процентов населения — японцы.

Что касается этнических кыргызов, все они выглядят как японцы. Очень трудно понять, говорит тот или иной человек по-японски. Наоки Нихей

У меня много местных друзей-кыргызов, которые учатся в Японии, многие из них свободно говорят на японском.

— Что напоминает вам родной город?

— Мой родной город — Сибата в префектуре Ниигата. Это небольшой город в Японии с населением 100 тысяч человек. Сибата является внутренним районом со множеством полей сельскохозяйственного назначения, в основном рисовых, за исключением городских районов. Горы там расположены так же близко. Вид на горы в Бишкеке напоминает мне пейзаж из окна моего дома.

— Чего вам не хватает в Кыргызстане?

— В принципе, я несильно скучаю по Японии. Я живу в Центральной Азии уже на протяжении пяти лет, включая работу в Ташкенте. В Бишкеке множество мест, где можно провести время, — недалеко расположенные красивые места на природе, кафе, бары, рестораны, дискотеки и парки, мне есть из чего выбрать. Кроме того, в центральной части столицы есть аутентичный японский ресторан «Фурусато» (переводится как «родной город»), где шеф-повар из Японии готовит блюда национальной кухни.

Фото из личного архива Наоки Нихея. С Ростиславом Ященко

— Как вы относитесь к местной кухне?

— Мне нравятся местные блюда из лапши — лагман, особенно босо (жареный), поскольку он похож на японское блюдо под названием «яки удон». Шашлык — мой фаворит в регионе. В Японии у нас есть аналогичное блюдо «якитори» — разновидность шашлыка из курицы, но гораздо меньшее по размеру.

— Что-то боитесь попробовать?

— На самом деле я никогда не пробовал зажаренного целиком барана на гриле, хотя видел много фотографий. В Кыргызстане есть специальные блюда для торжеств. Я боюсь пробовать баранью голову. Думаю, когда-нибудь у меня будет возможность, но вкус блюда даже не могу представить.

— Какое ваше любимое место в Бишкеке?

— Я люблю посещать футбольные матчи на стадионе «Спартак». Иногда езжу туда на пробежку вместе с тренером Национальной спортивной ассоциации из Японии, который приехал в Бишкек по программе волонтеров JICA. Еще одна любимая футбольная площадка находится в помещении Национальной академии физической культуры и спорта.

Я ярый футбольный болельщик и часто хожу на игры кыргызской топ-лиги, а также на международные матчи. Наоки Нихей

Двадцатого ноября сборная Кыргызстана по футболу сыграет с японской сборной на стадионе «Тойота» в префектуре Айти. Это первый матч между КР и Японией после обретения независимости. Я с нетерпением жду этого дня и думаю, что это станет прекрасной возможностью для двух стран укрепить дружбу. Считаю, что в целом спорт способен поддерживать дружбу между разными народами.

— Что вас поразило при тесном знакомстве с местным населением?

— Как я уже говорил, меня поражает разнообразие национальностей. Бишкек — своего рода космополит всех этнических групп. В местах, где я успел побывать, встречаются разнообразные сочетания этнических групп. В каждом городе, селе есть свои этнические корни, это очень интересно и обогащает культурное разнообразие страны.

Фото из личного архива Наоки Нихея. В Караколе

— Что вас разочаровало?

— Когда я нахожусь за границей, стараюсь не разочаровываться, поскольку каждое общество состоит из разных элементов исторического и культурного наследия. В противном случае я не смогу избежать этого чувства, поскольку каждая страна — это другой этап развития общества, а моя работа заключается в поддержке развития государства. Япония могла бы стать хорошей моделью для развития Кыргызстана.