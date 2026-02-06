08:25
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Кыргызча

Адылбек Касымалиев Бириккен Араб Эмираттарына болгон жумушчу иш сапары аяктады

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы — Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевдин Бириккен Араб Эмираттарына болгон жумуш сапары аяктады. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди.

Жумуш сапарынын алкагында Министрлер Кабинетинин Төрагасы Дүйнөлүк өкмөттөр саммитинин (World Governments Summit) ачылыш аземине катышты.

Саммиттин алкагында биринчи жолу «Кыргызстандын экономикалык өсүшү «Ак илбирстин» моделинде: өкмөттүк акселераторлор, институттар жана инвестициялар» аттуу кошумча иш-чара өткөрүлдү. Кошумча иш-чарага Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасы Адылбек Касымалиев, БАЭнин Энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Мохаммед Аль-Мазруи, Эмираттардын жана чет элдик уюмдардын ошондой эле бизнес компаниялардын жетекчилери жана башка өкүлдөр катышты.

Мындан тышкары, Адылбек Касымалиев жумуш сапарынын алкагында бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Анда ал Бириккен Араб Эмираттарынын Вице-президенти, Премьер-министрдин орун басары шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян, БАЭнин Вице-премьер-министри, Ички иштер министри Сейф бин Заед Аль Нахайян, Абу-Даби өнүктүрүү фондунун башкы директору Мохаммед Сейф Аль-Сувейди, «Emirates Investment Authority» суверендүү инвестициялык фондунун аткаруучу директору Мохаммед Хамад Аль-Мехайр, БАЭнин Энергетика министри Сухейл Аль-Мазруи жана «Masdar» компаниясынын аткаруучу директору Мохаммед Жамиль Аль-Рамахи менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү.

Саммиттин алкагында Адылбек Касымалиев Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаровдун атынан БАЭнин Министрлер Кабинетинин иштер боюнча министри, Дүйнөлүк өкмөттөр саммити уюмунун Төргасы Мохаммед Абдулла Аль Гергавиге Кыргыз Республикасы менен Бириккен Араб Эмираттарынын ортосундагы достукту жана кызматташтыкты чыңдоого кошкон зор салымы жана Кыргыз Республикасында «Өкмөттүк акселераторлор» программасын ийгиликтүү ишке ашыргандыгы үчүн «Достук» орденин тапшырды.

Ошондой эле МинКаб Төрагасы «Epos» маркасы менен бөтөлкөдө суу чыгарган «Epos Water Production LLC» ишканасында болду. Белгилей кетсек, ишкананы Кыргыз Республикасынын жарандары негиздеген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/360819/
Кароо: 54
Басууга
Теги
Минкаб: Кафелерге 15 пайыздык тейлөө акысын кошууга уруксат берилген эмес
Министрлер кабинети чет элдик номерлүү унааларды мыйзамдаштырууну узартпайт
Камбарата ГЭС-1 жана инвестиция: Амангелдиев америкалык инвесторлорго жолукту
Министрлер кабинетинин төрагасы Бириккен Араб Эмираттарына иш сапары менен барат
Кыргызстандын Министрлер Кабинети 2026-жылга карата иш-аракеттер планын бекитти
Калктын өкмөткө болгон ишеним индекси жогорулады
Энергетиктерге 145,8 миллион сомдук жаңы атайын техникалар тапшырылды
Кыргыз армиясы 81 жаңы унаа жана атайын техникалар тапшырылды
Быйыл Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет
Майлуу-Суу лампа заводу: Министрлер кабинетинин көчмө жыйынында эмне чечилди?
Эң көп окулган жаңылыктар
Камчыбек Ташиев Нарындагы ооруканаларга 20&nbsp;кызматтык унаа тапшырды Камчыбек Ташиев Нарындагы ооруканаларга 20 кызматтык унаа тапшырды
Кыргызстанда февралда эркектердин ден соолугуна арналган айлык башталат Кыргызстанда февралда эркектердин ден соолугуна арналган айлык башталат
Кыргызстан калкынын саны 7,4 миллионго жакындады Кыргызстан калкынын саны 7,4 миллионго жакындады
&#8470;&nbsp;13&nbsp;округда кайрадан шайлоо. БШК 25&nbsp;талапкерди каттады № 13 округда кайрадан шайлоо. БШК 25 талапкерди каттады
6-февраль, жума
08:00
Адылбек Касымалиев Бириккен Араб Эмираттарына болгон жумушчу иш сапары аяктады Адылбек Касымалиев Бириккен Араб Эмираттарына болгон жу...
07:45
EFC Global −2026: Бүгүн кыргызстандык мушкерлер Эл аралык турнирде күч сынашат
5-февраль, бейшемби
17:30
6-февралга карата аба ырайы
16:38
Аймактагы авторлор үчүн адабий сынак жарыяланды
16:20
Өткөн жылы өлкөдө 4429 кырсык катталып, анын кесепетинен 313 адам каза болгон
16:05
Кыргызстандын асмандагы жүзү: Airbus A321 учактарынын дизайны көрсөтүлдү
15:36
Чүй облусунда Бурана мунарасынын айланасы көрктөндүрүлөт