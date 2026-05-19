08:55
USD 87.45
EUR 101.81
RUB 1.20
Кыргызча

Жалал-Абад облусунда күчү 3,5 баллга жеткен жер титирөө катталды

Жалал-Абад облусунда күчү 3,5 баллга жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институту билдирди.

Маалыматка ылайык, сейсмикалык активдүүлүк 18-майда саат 20:25те катталган.

Жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын аймагында, Бабаш-Ата кырка тоосунун аймагында — Арсланбаб айылынан 14 чакырым батыш тарапта, Сары-Бээ айылынан 20 чакырым түндүк-чыгышта жана Майлуу-Суу шаарынан 48 чакырым түндүк-батыш тарапта жайгашкан.

Жер астындагы силкинүүнүн күчү Арсланбоб, Жай-Терек, Үч-Булак жана Сары-Бээ айылдарында 2,5 баллды түздү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/374335/
Кароо: 41
Басууга
Теги
Кытайда күчү 5,2 баллга жеткен жер титирөө болду. Каза болгондор бар
Нарын облусунда күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды
Кыргызстанда дагы бир жер титирөө катталды
Бүгүн Кыргыз-тажик чек арасында жер титиреди
Кыргыз — казак чек арасында жер титирөө катталды
Кыргызстанда күчү 2,8 баллга жеткен жер титирөө катталды
Бүгүн Кыргызстанда 4 баллга жеткен жер титирөө катталды
Нарын аймагында 3,5 баллга жеткен жер титирөө болду
Кыргызстанда 3 баллга жеткен жер титирөө катталды
Кыргызстан -Кытай чек арасында 3,5 баллга жеткен жер титирөө болду
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Жүрөктөн жүрөккө&raquo;: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт «Жүрөктөн жүрөккө»: Эртең Бишкекте Энелер күнүнө карата жарманке өтөт
КР&nbsp;биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун өмүрү жана өлүмүнүн сыры КР биринчи премьер-министри Насирдин Исановдун өмүрү жана өлүмүнүн сыры
Өлкөдө &laquo;Акыркы коңгуроо&raquo; 29-майда кагылат, 2-июндан тарта экзамендер башталат Өлкөдө «Акыркы коңгуроо» 29-майда кагылат, 2-июндан тарта экзамендер башталат
&laquo;Евровидение-2026&raquo; сынагынын бардык финалисттери белгилүү болду «Евровидение-2026» сынагынын бардык финалисттери белгилүү болду
19-май, шейшемби
08:40
Жалал-Абад облусунда күчү 3,5 баллга жеткен жер титирөө катталды Жалал-Абад облусунда күчү 3,5 баллга жеткен жер титирөө...
08:31
Бишкектин айрым көчөлөрүндө чектөөлөр кирет
08:00
Бүгүн Бишкекте Тажикстандын сүрөт өнөрү көрсөтүлөт
07:45
Бишкекте көркөм гимнастика боюнча Азия чемпионаты өтөт
01:01
Кыргызстанда Курман айт майрамы 27-майда белгиленет
18-май, дүйшөмбү
17:25
19-майга карата аба ырайы
16:05
Садыр Жапаров Бакуда өтүп жаткан Бүткүл дүйнөлүк шаарлар форумуна катышууда
15:29
Кыргызстанда бийик тоолуу аймакта жашаган 29 миңге чукул бала жөлөк пул алат
15:19
Саламаттык сактоо министрлиги: «Кыргызстанга Эбола вирусу кирүү коркунучу төмөн»
14:59
Кыргызстандын маданият министринин жаңы орун басары дайындалды