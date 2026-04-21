11:40
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Кыргызча

Кыргызстанда күчү 2,8 баллга жеткен жер титирөө катталды

Кыргызстанда бүгүн, 21-апрелде саат 9.17де жер титирөө катталды. Бул тууралуу КР Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институту билдирди.

Маалыматка ылайык, жер титирөөнүн очогу Нарын облусунун аймагында жайгашкан:

Талды-Суу жана Өзгөрүш айылдарынан түштүк-чыгышты карай болжол менен 11 чакырым алыстыкта;

Нарын шаарынан түштүк-чыгышты карай 40 чакырым алыстыкта.

Жер астындагы силкинүүнүн магнитудасы 2,8 баллды түзүп, очогундагы күчү (интенсивдүүлүгү) 3 баллга жеткен.

Талды-Суу жана Өзгөрүш калктуу конуштарында жердин силкинүүсү болжол менен 3 баллга чейин сезилгени белгиленет.

Алдын ала маалыматтар боюнча, жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/371188/
Кароо: 121
Басууга
Теги
Бүгүн Кыргызстанда 4 баллга жеткен жер титирөө катталды
Нарын аймагында 3,5 баллга жеткен жер титирөө болду
Кыргызстанда 3 баллга жеткен жер титирөө катталды
Кыргызстан -Кытай чек арасында 3,5 баллга жеткен жер титирөө болду
Бүгүн Кыргызстан аймагында болжол менен 3,0 баллга жеткен жер титирөө болду
Нарында 4 баллга чейин жер титирөө болду, жабыркагандар жок
Түндө Кыргызстандын түштүк тарабында жер титирөө катталды
Кыргызстандын Сейсмология институту эки жер титирөөнү каттады
Кыргызстандын түштүгүндө жер титирөө катталды
Кыргызстандын Нарын облусунда 4 баллга жеткен жер титирөө болду
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстанда жасалма документ менен жүргөн чет элдик жаран кармалды Кыргызстанда жасалма документ менен жүргөн чет элдик жаран кармалды
Биринчи класстар үчүн &laquo;Алиппе&raquo; окуу китептери басылып чыкты. Биринчи класстар үчүн «Алиппе» окуу китептери басылып чыкты.
Бишкектеги 3-кичи райондун жанындагы жеке үйдө өрт чыкты Бишкектеги 3-кичи райондун жанындагы жеке үйдө өрт чыкты
Кыргызстанда эң&nbsp;жогорку маяна кен казууда, эң&nbsp;төмөнкү маяна маданият тармагында Кыргызстанда эң жогорку маяна кен казууда, эң төмөнкү маяна маданият тармагында
21-апрель, шейшемби
10:32
Бишкекте самбо боюнча эл аралык мелдеш аяктады Бишкекте самбо боюнча эл аралык мелдеш аяктады
10:14
Кыргызстанда күчү 2,8 баллга жеткен жер титирөө катталды
10:09
Бишкекте 128 адамды кене чакты
09:43
Бүгүнкү доллардын курсу
09:38
Эмгек күнү: Ош шаарында кесиптик бирлик мүчөлөрү марафон өткөрөт
20-апрель, дүйшөмбү
17:30
21-апрелге карата аба ырайы
16:10
Садыр Жапаров: «Чакан ГЭСтер КР энергетикасынын стратегиялык маанилүү багыты»